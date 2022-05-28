Посол РФ: Россия не будет применять ядерное оружие на Украине

29 мая 2022 в 10:01 Размер текста - 17 +

Ядерное оружие не используется в конфликтах, подобных спецоперации на Украине, заявил дипломат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не будет использовать ядерное оружие против Украины, потому что угрозы для самой РФ в спецоперации нет. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. «По российским военным правилам, такое оружие не используется в конфликтах, подобных этому. В России очень строго регламентировано его использование, в основном когда существование государства находится под угрозой. Это не имеет ничего общего с текущей спецоперацией», — сказал он в беседе с изданием BBC. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил об этом же. Он отмечал, что Россия применит ядерное оружие против других стран только в случае появления реальной угрозы. В данной ситуации Украина угрозой не является. 27 февраля президент России Владимир Путин приказал перевести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания. На следующий день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру о готовности оружия против НАТО, среди которого есть стратегические ядерные силы. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с конца февраля. Путин сообщил, что действия ВС РФ призваны защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Россия, как и глава государства, никогда не имели претензий лично к народу страны, подчеркивал Песков.

Россия не будет использовать ядерное оружие против Украины, потому что угрозы для самой РФ в спецоперации нет. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. «По российским военным правилам, такое оружие не используется в конфликтах, подобных этому. В России очень строго регламентировано его использование, в основном когда существование государства находится под угрозой. Это не имеет ничего общего с текущей спецоперацией», — сказал он в беседе с изданием BBC. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил об этом же. Он отмечал, что Россия применит ядерное оружие против других стран только в случае появления реальной угрозы. В данной ситуации Украина угрозой не является. 27 февраля президент России Владимир Путин приказал перевести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания. На следующий день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру о готовности оружия против НАТО, среди которого есть стратегические ядерные силы. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с конца февраля. Путин сообщил, что действия ВС РФ призваны защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Россия, как и глава государства, никогда не имели претензий лично к народу страны, подчеркивал Песков.