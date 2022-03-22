Песков назвал условие для применения Россией ядерного оружия

23 марта 2022 в 00:15 Размер текста - 17 +

Россия применит ядерное оружие против других стран только в случае появления реальной угрозы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала CNN. «У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие. То есть, если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией», — приводит слова Дмитрия Пескова РИА «Новости». Представитель Кремля подчеркнул, что иных причин для применения ядерного оружия у России нет. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что спецоперация РФ не направлена против мирного населения Украины. Россия никогда не имела претензий лично к народу страны, подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «Национальная служба новостей». Путин призвал украинских военных и гражданских лиц брать власть в свои руки. «Не позволяйте бандеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита», — заявил президент РФ. Агентство ТАСС, ссылаясь на источник, сообщало, что до начала спецоперации Украина находилась на пороге создания ядерного оружия. В Пентагоне заявили, что США отказались помогать Украине в боевых действиях из-за высокой угрозы ядерной войны с Россией. В докладе Нацразведки США отмечается, что Москва является основным соперником Вашингтона по ядерному оружию.