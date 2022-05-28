Курганский «Цветень» выступил вместе с хором имени Пятницкого

Курганский ансамбль «Цветень» выступил в Татарстане вместе с хором Пятницкого Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фольклорный ансамбль «Цветень» из Кургана 28 мая принял участие в фестивале русской культуры в Татарстане, где на одной сцене выступил вместе с Государственным хором имени Пятницкого. Об этом сообщает портал «Официальный Татарстан». Традиционный праздник прошел в республике в 30 раз.

«Праздничная концертная программа продолжилась выступлениями русских творческих коллективов, Государственного академического русского народного хора им. М. Е. Пятницкого, Курганского фольклорного ансамбля „Цветень“ и фольклорного ансамбля „Поверье“», — приводит портал состав участников концертной части фестиваля. Традиционный праздник посетил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Праздник проводился в селе Никольском Лаишевского муниципального района РТ. На площадку «Каравона» приезжают многочисленные коллективы и зрители из разных уголков России — всех их объединяет любовь к родной культуре.

Несмотря на непогоду, курганцы выступили на главной сцене фестиваля сразу после хора имени Пятницкого и сумели очаровать местную публику. Многие зрители оставили восторженные слова благодарности после программы курганцев на официальной страничке группы в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что курганские артисты ездили выступать в соседний Казахстан. Также ансамбль «Цветень» представил новый альбом для своих поклонников.