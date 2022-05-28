Жители курганского дома боятся, что их аварийное жилье рухнет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители многоквартирного дома, расположенного в Кургане на улице Сухэ-Батора, 1, опасаются, что их признанный аварийным дом может обрушиться из-за ямы возле здания. Об этом они сообщили в паблике соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган».

«Из-за постоянных засоров канализации раскопали яму 3 дня назад. Закапывать никто не собирается, края ямы осыпаются с каждым днем, доходит уже до стены дома. Администрация отписалась, что ответ будет в течение пяти дней. А если в течение этих пяти дней дом рухнет?» — описывают ситуацию жильцы. Люди опасаются, что с домом может что-нибудь случиться, поскольку с решением проблемы «тянут до последнего».

Трехэтажный дом по Сухэ-Батора, 1 признан аварийным согласно постановлению администрации Кургана №116 от 20 января 2021 года. Как сказано в документе, 57 жителей дома, который был построен в 1951 году, предстоит расселить до 1 сентября 2025 года.

Под постом появился ответ представителя мэрии в социальных сетях. «Здравствуйте. Обращение передано в департамент ЖКХ для принятия мер. О результатах рассмотрения проинформируем дополнительно», — сообщил пользователь «Город Курган». Редакция URA.RU также обратилась к представителям администрации за комментариями по ситуации.

Ранее сообщалось, что в Кургане эвакуировали жильцов аварийного дома. Впоследствии на переселенных курганцев частично возложили вину за аварийное состояние жилья.