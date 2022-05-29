Додон ответил на обвинения в попытке сбежать из Молдавии

29 мая 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Додон заявил, что купил билеты на самолет до начала расследования Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экс-президента Молдавии Додона преследуют за госизмену Экс-президент Молдавии Игорь Додон, которого обвинили в попытке сбежать из страны после начала расследования против него, заявил, что купил билеты на самолет еще до этого. Он рассказал подробности произошедшего в своем telegram-канале. «Я действительно предупредил ведущего дела прокурора, что через несколько дней у меня билеты на самолет. Я хотел узнать, аннулировать ли мне их, предупредить ли представителей аэропорта, что я не полечу, а также заблаговременно уведомить тех, с кем у меня были запланированы встречи. Хочу отметить, что билеты я приобрел 16 мая, а дело против меня прокуратура открыла 18 мая», — написал Додон. Однако, как отмечает экс-глава Молдовы, прокурор обвинил его в попытке сбежать из страны из-за уголовного преследования. Додон назвал данное расследование политическим заказом. Политик уверен, что его пытаются арестовать любой ценой, при этом реальных оснований на то нет. Ранее экс-президента Молдавии задержали после обысков дома. Он арестован на 30 дней. Додон подозревается в получении взятки и госизмене. В 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой Додон встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком. На видео Плахотнюк передает Додону пакет, в котором, по словам депутата, находятся деньги. Против Додона заведено уголовное дело.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон, которого обвинили в попытке сбежать из страны после начала расследования против него, заявил, что купил билеты на самолет еще до этого. Он рассказал подробности произошедшего в своем telegram-канале. «Я действительно предупредил ведущего дела прокурора, что через несколько дней у меня билеты на самолет. Я хотел узнать, аннулировать ли мне их, предупредить ли представителей аэропорта, что я не полечу, а также заблаговременно уведомить тех, с кем у меня были запланированы встречи. Хочу отметить, что билеты я приобрел 16 мая, а дело против меня прокуратура открыла 18 мая», — написал Додон. Однако, как отмечает экс-глава Молдовы, прокурор обвинил его в попытке сбежать из страны из-за уголовного преследования. Додон назвал данное расследование политическим заказом. Политик уверен, что его пытаются арестовать любой ценой, при этом реальных оснований на то нет. Ранее экс-президента Молдавии задержали после обысков дома. Он арестован на 30 дней. Додон подозревается в получении взятки и госизмене. В 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой Додон встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком. На видео Плахотнюк передает Додону пакет, в котором, по словам депутата, находятся деньги. Против Додона заведено уголовное дело.