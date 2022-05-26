Экс-президента Молдавии Додона арестовали на 30 дней 26 мая 2022 в 19:30 Размер текста - 17 + Игоря Додона обвиняют в коррупции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшего президента Молдавии Игоря Додона поместили под домашний арест по делу о государственной измене. Срок избрания меры пресечения — 30 дней. «Суд поместил экс-президента Молдовы Игоря Додона под домашний арест на 30 суток», — пишет Sputnik Молдова. Додона задержали 24 мая. В его доме были проведены обыски. Экс-президента обвинили в коррупции и государственной измене. В Кремле заявили, что обеспокоены задержанием Додона, так как он является сторонником дружеских отношений с Россией. Сам экс-президент заявил журналистам, что располагает доказательствами своей невиновности. Бывшего президента Молдавии Игоря Додона поместили под домашний арест по делу о государственной измене. Срок избрания меры пресечения — 30 дней. «Суд поместил экс-президента Молдовы Игоря Додона под домашний арест на 30 суток», — пишет Sputnik Молдова. Додона задержали 24 мая. В его доме были проведены обыски. Экс-президента обвинили в коррупции и государственной измене. В Кремле заявили, что обеспокоены задержанием Додона, так как он является сторонником дружеских отношений с Россией. Сам экс-президент заявил журналистам, что располагает доказательствами своей невиновности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям