Экс-президента Молдавии Додона арестовали на 30 дней

Игоря Додона обвиняют в коррупции
Бывшего президента Молдавии Игоря Додона поместили под домашний арест по делу о государственной измене. Срок избрания меры пресечения — 30 дней.
«Суд поместил экс-президента Молдовы Игоря Додона под домашний арест на 30 суток», — пишет Sputnik Молдова.
Додона задержали 24 мая. В его доме были проведены обыски. Экс-президента обвинили в коррупции и государственной измене. В Кремле заявили, что обеспокоены задержанием Додона, так как он является сторонником дружеских отношений с Россией. Сам экс-президент заявил журналистам, что располагает доказательствами своей невиновности.
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