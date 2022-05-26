Экс-президента Молдавии Додона арестовали на 30 дней

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Судебное заседание по продлению меры пресечения для бывшего замглавы УМВД Шамина Андрея. Курган, арест, наручники, задержание
Игоря Додона обвиняют в коррупции Фото:

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона поместили под домашний арест по делу о государственной измене. Срок избрания меры пресечения — 30 дней.

«Суд поместил экс-президента Молдовы Игоря Додона под домашний арест на 30 суток», — пишет Sputnik Молдова.

Додона задержали 24 мая. В его доме были проведены обыски. Экс-президента обвинили в коррупции и государственной измене. В Кремле заявили, что обеспокоены задержанием Додона, так как он является сторонником дружеских отношений с Россией. Сам экс-президент заявил журналистам, что располагает доказательствами своей невиновности.

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Бывшего президента Молдавии Игоря Додона поместили под домашний арест по делу о государственной измене. Срок избрания меры пресечения — 30 дней. «Суд поместил экс-президента Молдовы Игоря Додона под домашний арест на 30 суток», — пишет Sputnik Молдова. Додона задержали 24 мая. В его доме были проведены обыски. Экс-президента обвинили в коррупции и государственной измене. В Кремле заявили, что обеспокоены задержанием Додона, так как он является сторонником дружеских отношений с Россией. Сам экс-президент заявил журналистам, что располагает доказательствами своей невиновности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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