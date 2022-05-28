Путин провел переговоры с Макроном и Шольцем

28 мая 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Путин обсудил ситуацию на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщили в Кремле. «Главы государств обсудили ситуацию на Украине», — сказано на сайте Кремля. Президент РФ уточнил, что российские военные строго соблюдают нормы международного гуманитарного права, в Мариуполе ведется работа по налаживанию мирной жизни, как и в других освобожденных городах Донбасса. Российский лидер подтвердил готовность российской стороны к возобновлению диалога с Киевом. По его словам, переговоры заморожены украинской стороны. Лидеры стран также затронули вопрос возможной угрозы из-за нехватки продовольствия в мире. Путин заявил, что Россия готова обсуждать беспрепятственный экспорт зерновых, включая вывоз украинского зерна, из черноморских портов. Однако подчеркнул, что предотвратить мировой голод позволит наращивание поставок российских удобрений и сельскохозяйственной продукции. Однако для этого Западу необходимо отказаться от соответствующих санкций. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. РФ и Украина провели ряд переговоров, которые однако не увенчались успехом. Украинская сторона призналась, что согласовывает каждый шаг с западными партнерами. Из-за спецоперации США и страны Европы ввели санкции против России, в том числе на покупку российских удобрений. Даже в ООН признают, что это решение может спровоцировать голод во всем мире. Теперь США и ЕС намерены опустошить хранилища зерна на Украине, им необходимо разрешение России на пропуск судов.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщили в Кремле. «Главы государств обсудили ситуацию на Украине», — сказано на сайте Кремля. Президент РФ уточнил, что российские военные строго соблюдают нормы международного гуманитарного права, в Мариуполе ведется работа по налаживанию мирной жизни, как и в других освобожденных городах Донбасса. Российский лидер подтвердил готовность российской стороны к возобновлению диалога с Киевом. По его словам, переговоры заморожены украинской стороны. Лидеры стран также затронули вопрос возможной угрозы из-за нехватки продовольствия в мире. Путин заявил, что Россия готова обсуждать беспрепятственный экспорт зерновых, включая вывоз украинского зерна, из черноморских портов. Однако подчеркнул, что предотвратить мировой голод позволит наращивание поставок российских удобрений и сельскохозяйственной продукции. Однако для этого Западу необходимо отказаться от соответствующих санкций. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. РФ и Украина провели ряд переговоров, которые однако не увенчались успехом. Украинская сторона призналась, что согласовывает каждый шаг с западными партнерами. Из-за спецоперации США и страны Европы ввели санкции против России, в том числе на покупку российских удобрений. Даже в ООН признают, что это решение может спровоцировать голод во всем мире. Теперь США и ЕС намерены опустошить хранилища зерна на Украине, им необходимо разрешение России на пропуск судов.