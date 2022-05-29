Посол РФ Келин: Москва никогда не желала захватить Киев

У России нет цели захватить Киев. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью ВВС.
«Никто из наших лидеров, ни президент, ни кто-либо еще никогда не говорил, что мы хотели бы захватить Киев. Я не верю в то, что захватить или оккупировать Киев возможно. Это большой город», — приводит слова Келина ТАСС.
Он также добавил, что не видит необходимости в наращивании численности российских войск на Украине. По словам российского посла, Россия намерена и дальше вести спецоперацию конвенциональными средствами (в соответствии с нормами международного права, без применения оружия массового поражения — прим. URA.RU).
Ранее в Кремле заверили, что в России не будет проводиться всеобщая мобилизация. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Ее цель — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида, которому они подвергались со стороны военных Украины и нацбатов. Президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что у России нет планов оккупировать Украину.
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У России нет цели захватить Киев. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью ВВС. «Никто из наших лидеров, ни президент, ни кто-либо еще никогда не говорил, что мы хотели бы захватить Киев. Я не верю в то, что захватить или оккупировать Киев возможно. Это большой город», — приводит слова Келина ТАСС. Он также добавил, что не видит необходимости в наращивании численности российских войск на Украине. По словам российского посла, Россия намерена и дальше вести спецоперацию конвенциональными средствами (в соответствии с нормами международного права, без применения оружия массового поражения — прим. URA.RU). Ранее в Кремле заверили, что в России не будет проводиться всеобщая мобилизация. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Ее цель — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида, которому они подвергались со стороны военных Украины и нацбатов. Президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что у России нет планов оккупировать Украину.