В Тюмени KFC заменили Coca-Cola на отечественные лимонады. Скрин

29 мая 2022 в 18:57 Размер текста - 17 +

В тюменских ресторанах KFC заменили напиток Coca-Cola на отечественные лимонады Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В тюменских ресторанах KFC заменили напиток Coca-Cola на лимонады российского производства. Теперь в меню можно встретить «Напитки из Черноголовки». Об этом сообщает читатель URA.RU. «Из меню KFC кола пропала совсем. Ресторан предлагает на выбор Pepsi, 7up и Mirinda. И российские лимонады „Напитки из Черноголовки“. В бутылках колу также приобрести нельзя», — рассказал читатель URA.RU. Ранее URA.RU писало, что на полках тюменских магазинов жители обнаружили отечественные аналоги Coca-Cola, Sprite и Fanta от «Очаково». За полтора литра газировки от российского производителя в «Ленте» просят 99 рублей. Массовые санкции на Россию обрушились из-за спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, цель операции — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса. В связи с этим крупные западные производители и бренды, в том числе и Coca-Cola, массово стали уходить с российского рынка. Скрин из меню KFC

В тюменских ресторанах KFC заменили напиток Coca-Cola на лимонады российского производства. Теперь в меню можно встретить «Напитки из Черноголовки». Об этом сообщает читатель URA.RU. «Из меню KFC кола пропала совсем. Ресторан предлагает на выбор Pepsi, 7up и Mirinda. И российские лимонады „Напитки из Черноголовки“. В бутылках колу также приобрести нельзя», — рассказал читатель URA.RU. Ранее URA.RU писало, что на полках тюменских магазинов жители обнаружили отечественные аналоги Coca-Cola, Sprite и Fanta от «Очаково». За полтора литра газировки от российского производителя в «Ленте» просят 99 рублей. Массовые санкции на Россию обрушились из-за спецоперации на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, цель операции — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса. В связи с этим крупные западные производители и бренды, в том числе и Coca-Cola, массово стали уходить с российского рынка.