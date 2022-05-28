Пермский сенатор уличил Билла Гейтса в замалчивании биотеррора

29 мая 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

Сенатор Пушков прокомментировал высказывание Билла Гейтса о биотерроре Фото: Владимир Андреев © URA.RU Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал высказывание миллиардера Билла Гейтса о мировом биотерроризме. Сенатор считает, что Гейтс замалчивает, из какой страны может исходить предположительная угроза, высказанная американским бизнесменом. Об этом Пушков заявил в своем telegram-канале. «Билл Гейтс продолжает выступать с мрачными прогнозами, но предусмотрительно не называет конкретную страну (или страны), в которой на деле может быть создан такой новый вирус», — пишет политик. Пушков полагает, что такая вероятность есть, и она больше, чем показывают в фильмах. Комментарий российского политика появился в сети после высказывания Билла Гейтса о возможной пандемии в течение следующих 20 лет. Бизнесмен предположил, что вирус могут преднамеренно создать и распространить в разных местах планеты некие «биотеррористы». Ранее Минобороны России сообщало, что после начала спецоперации на территории Украины российские войска нашли целую сеть биолабораторий, подконтрольных США. В непосредственной близости от России велась разработка компонентов для создания биологического оружия. Президент Путин отмечал, что лаборатории контролируются Пентагоном.

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал высказывание миллиардера Билла Гейтса о мировом биотерроризме. Сенатор считает, что Гейтс замалчивает, из какой страны может исходить предположительная угроза, высказанная американским бизнесменом. Об этом Пушков заявил в своем telegram-канале. «Билл Гейтс продолжает выступать с мрачными прогнозами, но предусмотрительно не называет конкретную страну (или страны), в которой на деле может быть создан такой новый вирус», — пишет политик. Пушков полагает, что такая вероятность есть, и она больше, чем показывают в фильмах. Комментарий российского политика появился в сети после высказывания Билла Гейтса о возможной пандемии в течение следующих 20 лет. Бизнесмен предположил, что вирус могут преднамеренно создать и распространить в разных местах планеты некие «биотеррористы». Ранее Минобороны России сообщало, что после начала спецоперации на территории Украины российские войска нашли целую сеть биолабораторий, подконтрольных США. В непосредственной близости от России велась разработка компонентов для создания биологического оружия. Президент Путин отмечал, что лаборатории контролируются Пентагоном.