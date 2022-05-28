28 мая 2022
27 мая 2022

Пермский сенатор уличил Билла Гейтса в замалчивании биотеррора

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в МИА
Сенатор Пушков прокомментировал высказывание Билла Гейтса о биотерроре Фото:

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал высказывание миллиардера Билла Гейтса о мировом биотерроризме. Сенатор считает, что Гейтс замалчивает, из какой страны может исходить предположительная угроза, высказанная американским бизнесменом. Об этом Пушков заявил в своем telegram-канале.

«Билл Гейтс продолжает выступать с мрачными прогнозами, но предусмотрительно не называет конкретную страну (или страны), в которой на деле может быть создан такой новый вирус», — пишет политик. Пушков полагает, что такая вероятность есть, и она больше, чем показывают в фильмах.

Комментарий российского политика появился в сети после высказывания Билла Гейтса о возможной пандемии в течение следующих 20 лет. Бизнесмен предположил, что вирус могут преднамеренно создать и распространить в разных местах планеты некие «биотеррористы».

Ранее Минобороны России сообщало, что после начала спецоперации на территории Украины российские войска нашли целую сеть биолабораторий, подконтрольных США. В непосредственной близости от России велась разработка компонентов для создания биологического оружия. Президент Путин отмечал, что лаборатории контролируются Пентагоном.

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Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал высказывание миллиардера Билла Гейтса о мировом биотерроризме. Сенатор считает, что Гейтс замалчивает, из какой страны может исходить предположительная угроза, высказанная американским бизнесменом. Об этом Пушков заявил в своем telegram-канале. «Билл Гейтс продолжает выступать с мрачными прогнозами, но предусмотрительно не называет конкретную страну (или страны), в которой на деле может быть создан такой новый вирус», — пишет политик. Пушков полагает, что такая вероятность есть, и она больше, чем показывают в фильмах. Комментарий российского политика появился в сети после высказывания Билла Гейтса о возможной пандемии в течение следующих 20 лет. Бизнесмен предположил, что вирус могут преднамеренно создать и распространить в разных местах планеты некие «биотеррористы». Ранее Минобороны России сообщало, что после начала спецоперации на территории Украины российские войска нашли целую сеть биолабораторий, подконтрольных США. В непосредственной близости от России велась разработка компонентов для создания биологического оружия. Президент Путин отмечал, что лаборатории контролируются Пентагоном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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