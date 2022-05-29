Иностранные финалисты «Лидеров России» получат гражданство РФ

29 мая 2022 в 21:30 Размер текста - 17 +

70 финалистов конкурса получат российское гражданство Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Президент России Владимир Путин пообещал выдать российское гражданство 70 иностранным финалистам конкурса управленцев «Лидеры России». Об этом сообщил замглавы администрации президента Сергей Кириенко перед церемонией награждения победителей. «В этом году по решению президента впервые было дано право иностранцам, не гражданам Российской Федерации, подавать заявки, и у нас участвовали ребята из 150 стран мира. 70 из них попали в финал. В итоге наш президент принял решение всем 70 дать российское гражданство», — приводит слова Кириенко «Интерфакс». Он добавил, что иностранные участники ярко проявили себя. Замглавы администрации главы государства также отметил смелый характер финалистов, которые приняли решение участвовать в конкурсе в ситуации беспрецедентной информационной войны и бесконечного числа фейков. Кириенко также обратил внимание на то, как трудно было добраться некоторым участникам до России из-за транспортных ограничений, в том числе из США. По данным пресс-службы АНО «Россия — страна возможностей», в финале «Лидеров России» приняли участие граждане Белоруссии, Казахстана, Эстонии, Польши, Франции и ОАЭ. В воскресенье объявили 100 победителей конкурса. Они получили образовательные гранты по 1 млн рублей, а также смогут принять участие в программе наставничества с управленцами — министрами, главами регионов РФ и топ-менеджерами компаний. Победители «Лидеров России» также имеют шанс попасть в программу Кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления, более известной как «Школа губернаторов». «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ее ключевыми целями являются: создание условий для обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан и создание социальных лифтов в стране. Организация занимается 26 проектами, включая конкурс управленцев «Лидеры России».

Президент России Владимир Путин пообещал выдать российское гражданство 70 иностранным финалистам конкурса управленцев «Лидеры России». Об этом сообщил замглавы администрации президента Сергей Кириенко перед церемонией награждения победителей. «В этом году по решению президента впервые было дано право иностранцам, не гражданам Российской Федерации, подавать заявки, и у нас участвовали ребята из 150 стран мира. 70 из них попали в финал. В итоге наш президент принял решение всем 70 дать российское гражданство», — приводит слова Кириенко «Интерфакс». Он добавил, что иностранные участники ярко проявили себя. Замглавы администрации главы государства также отметил смелый характер финалистов, которые приняли решение участвовать в конкурсе в ситуации беспрецедентной информационной войны и бесконечного числа фейков. Кириенко также обратил внимание на то, как трудно было добраться некоторым участникам до России из-за транспортных ограничений, в том числе из США. По данным пресс-службы АНО «Россия — страна возможностей», в финале «Лидеров России» приняли участие граждане Белоруссии, Казахстана, Эстонии, Польши, Франции и ОАЭ. В воскресенье объявили 100 победителей конкурса. Они получили образовательные гранты по 1 млн рублей, а также смогут принять участие в программе наставничества с управленцами — министрами, главами регионов РФ и топ-менеджерами компаний. Победители «Лидеров России» также имеют шанс попасть в программу Кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления, более известной как «Школа губернаторов». «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ее ключевыми целями являются: создание условий для обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан и создание социальных лифтов в стране. Организация занимается 26 проектами, включая конкурс управленцев «Лидеры России».