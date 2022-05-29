Кириенко рассказал о назначениях победителей «Лидеров России»

29 мая 2022 в 22:39 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко рассказал, что 20 финалистов конкурса получили посты во власти Фото: Владимир Андреев © URA.RU Более 350 финалистов конкурса управленцев «Лидеры России» получили высокие назначения, в том числе посты губернаторов, заместителей губернаторов и федеральных министров. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко перед церемонией награждения победителей конкурса. «Хотя конкурс у нас не за должности, высокие назначения уже получили более 350 человек, победителей, финалистов. В том числе трое руководителей регионов Российской Федерации. 11 заместителей губернаторов, шесть заместителей федеральных министров, заместители руководителей крупнейших государственных и частных корпораций, ректоров вузов, главных врачей», — приводит слова Кириенко «Лента.ру». Он добавил, что победителям конкурса не обещают назначения, но у них есть возможность повысить квалификацию и пообщаться с наставниками — лучшими управленцами страны — главами регионов, министрами и топ-менеджерами крупных компаний. Финалисты «Лидеров России» получают миллион рублей на обучение в любом вузе страны. Среди финалистов четвертого сезона конкурса «Лидеры России» уже состоялись первые назначения. Азат Ислаев получил должность заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, Илья Биушкин назначен главой города Абинска. Участниками суперфинала четвертого сезона «Лидеров России» стали 300 человек из 56 регионов России и шести стран: Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Конкурс является проектом организации «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ее ключевыми целями являются обеспечение условий для личностной и профессиональной самореализации граждан и создание социальных лифтов в стране.

Более 350 финалистов конкурса управленцев «Лидеры России» получили высокие назначения, в том числе посты губернаторов, заместителей губернаторов и федеральных министров. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко перед церемонией награждения победителей конкурса. «Хотя конкурс у нас не за должности, высокие назначения уже получили более 350 человек, победителей, финалистов. В том числе трое руководителей регионов Российской Федерации. 11 заместителей губернаторов, шесть заместителей федеральных министров, заместители руководителей крупнейших государственных и частных корпораций, ректоров вузов, главных врачей», — приводит слова Кириенко «Лента.ру». Он добавил, что победителям конкурса не обещают назначения, но у них есть возможность повысить квалификацию и пообщаться с наставниками — лучшими управленцами страны — главами регионов, министрами и топ-менеджерами крупных компаний. Финалисты «Лидеров России» получают миллион рублей на обучение в любом вузе страны. Среди финалистов четвертого сезона конкурса «Лидеры России» уже состоялись первые назначения. Азат Ислаев получил должность заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, Илья Биушкин назначен главой города Абинска. Участниками суперфинала четвертого сезона «Лидеров России» стали 300 человек из 56 регионов России и шести стран: Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Конкурс является проектом организации «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ее ключевыми целями являются обеспечение условий для личностной и профессиональной самореализации граждан и создание социальных лифтов в стране.