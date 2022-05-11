В Турции объявили раскол Европы надвое из-за России

12 мая 2022 в 06:57 Размер текста - 17 +

Карагель: Европа раскололась надвое из-за вопроса поставок газа из России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В странах Европы произошел раскол из-за вопросов поставок газа из России и энергозависимости от страны. Так считает турецкий экономист Эрдал Карагель. «Поскольку зависимость стран Евросоюза от природного газа составляет около 40%, при этом многие страны полностью зависят от России, между ними сохраняются разногласия по поводу того, как и когда решить эту проблему. По вопросу о требовании России оплачивать поставки энергоносителей в рублях страны ЕС тоже еще не приняли окончательного решения. Иными словами, Европа расколота надвое», — пояснил Карагель в колонке для Yeni Safak. По его словам, в разных странах сильно отличается доля потребления российского газа. Так, например, Германия покупает у России порядка 40% голубого топлива, Франция — 25%, а Италия примерно 50%. По его словам, какие-то страны, например, Великобритания или Испания гораздо меньше зависят от газовых поставок из РФ, что нельзя сказать про Герцеговину и Молдавию. Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ готова увеличить поставки газа в Европу. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США готовы помочь Евросоюзу с тем, чтобы найти альтернативу поставкам российского газа. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц 7 февраля намерены обсудить замену российским поставкам газа в Европу. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В странах Европы произошел раскол из-за вопросов поставок газа из России и энергозависимости от страны. Так считает турецкий экономист Эрдал Карагель. «Поскольку зависимость стран Евросоюза от природного газа составляет около 40%, при этом многие страны полностью зависят от России, между ними сохраняются разногласия по поводу того, как и когда решить эту проблему. По вопросу о требовании России оплачивать поставки энергоносителей в рублях страны ЕС тоже еще не приняли окончательного решения. Иными словами, Европа расколота надвое», — пояснил Карагель в колонке для Yeni Safak. По его словам, в разных странах сильно отличается доля потребления российского газа. Так, например, Германия покупает у России порядка 40% голубого топлива, Франция — 25%, а Италия примерно 50%. По его словам, какие-то страны, например, Великобритания или Испания гораздо меньше зависят от газовых поставок из РФ, что нельзя сказать про Герцеговину и Молдавию. Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ готова увеличить поставки газа в Европу. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США готовы помочь Евросоюзу с тем, чтобы найти альтернативу поставкам российского газа. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц 7 февраля намерены обсудить замену российским поставкам газа в Европу.