Немецкого журналиста ужаснул масштаб русофобии в Германии

30 мая 2022 в 07:35 Размер текста - 17 +

Ульрих Хайден рассказал о русофобии в Берлине Фото: Алена Полозова © URA.RU Московский корреспондент немецкой газеты Junge Welt Ульрих Хайден, вернувшийся в Германию из России, заявил о русофобии в Германии. По его словам, он увидел антироссийскую пропаганду и ужаснулся. «Меня охватил ужас. Антироссийская пропаганда, русофобия, фактически травля России — на главном вокзале Германии? Меня как будто кулаком в лицо двинули: эй, парень, ты в другую Германию приехал!» — написал Хайден в материале для Junge Welt. Он также обратил внимание на усиленную безопасность в Трептов-парке в Берлине, где находится братская могила советских воинов. По словам журналиста, около монумента дежурило множество полицейских, которые были экипированы, как для разгона демонстраций. Также в этом месте запретили использование российских лагов и георгиевских лент, а также исполнение военных песен, но некоторые пытались нарушить эти запреты, отметил Хайден. Некоторые россияне столкнулись с травлей за рубежом после начала спецоперации РФ на Украине, сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, в США и Европе обвинили россиян в произошедшем. В Латвии будут лишать россиян гражданства за поддержку спецоперации. В Казахстане россиянке запретили разговаривать на русском языке. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал к уничтожению «русского мира», сообщает «Национальная служба новостей».

Московский корреспондент немецкой газеты Junge Welt Ульрих Хайден, вернувшийся в Германию из России, заявил о русофобии в Германии. По его словам, он увидел антироссийскую пропаганду и ужаснулся. «Меня охватил ужас. Антироссийская пропаганда, русофобия, фактически травля России — на главном вокзале Германии? Меня как будто кулаком в лицо двинули: эй, парень, ты в другую Германию приехал!» — написал Хайден в материале для Junge Welt. Он также обратил внимание на усиленную безопасность в Трептов-парке в Берлине, где находится братская могила советских воинов. По словам журналиста, около монумента дежурило множество полицейских, которые были экипированы, как для разгона демонстраций. Также в этом месте запретили использование российских лагов и георгиевских лент, а также исполнение военных песен, но некоторые пытались нарушить эти запреты, отметил Хайден. Некоторые россияне столкнулись с травлей за рубежом после начала спецоперации РФ на Украине, сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, в США и Европе обвинили россиян в произошедшем. В Латвии будут лишать россиян гражданства за поддержку спецоперации. В Казахстане россиянке запретили разговаривать на русском языке. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал к уничтожению «русского мира», сообщает «Национальная служба новостей».