Латвия начнет лишать гражданства за поддержку спецоперации РФ

За то, чтобы лишать гражданства за поддержку спецоперации РФ, проголосовали 62 депутата сейма Латвии Фото: Sputnik/РИА Новости

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти Латвии смогут лишать граждан лиц, которые поддерживают спецоперацию РФ на Украине. Соответствующие поправки принял сейм — изменения поддержали 62 депутата, против проголосовал всего один. Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования.

«24 февраля 2022 года Российская Федерация начала [спецоперацию по демилитаризации и денацификации] на территории Украины. Гражданин Латвии, значительно поддержавший [боевые действия против] другого демократического государства, тем самым способствуя угрозе демократическому строю Латвии, нарушил долг взаимной лояльности между государством и гражданином», — говорится в аннотации к законопроекту, опубликованному на официальном сайте сейма Латвии.

В пресс-службе правительства отметили, что человек, который как-либо поддерживает спецоперацию на Украине, будет передан органам госбезопасности страны. При этом попытки оспорить или обжаловать решение не приостанавливает его действие.

После начала спецоперации РФ по денацификации Украины западные страны ввели антироссийские санкции. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Россияне по всему миру начали сообщать о случаях русофобии. В частности, Spiegel сообщал о том, что в Эстонии отказываются принимать граждан РФ на работу. МВД страны отказывалось выдавать россиянам визы для работы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для русских за границей настали «очень сложные времена».

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