Юрий «Ангел» Гагарин доставил в Мариуполь одежду, питание и средства личной гигиены Фото: Павел Сидоров © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Предприниматель из Челябинска, гвардии подполковник армии ДНР Юрий Гагарин, известный под позывным «Ангел», привез жителям Мариуполя гуманитарную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ) Челябинской области.

«Представители президентского движения объединили усилия, чтобы собрать необходимый объем помощи. Детскую одежду, питание и средства личной гигиены собирали на Южном Урале, после чего ее доставил жителям Мариуполя челябинский «Ангел», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ.

В организации добавили, что у многих жителей города не осталось дома и одежды. Целыми семьями они вынуждены жить в подвалах и готовить на кострах. Многие семьи внесены в список ОНФ, и будут получать регулярную помощь.

Челябинский «Ангел» участвует в спецоперации с 14 марта и уже спас 367 детей Донбасса. За это Юрия Гагарина представили к Ордену Мужества и званию почетного гражданина Новоазовска Донецкой народной республики.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По заявлению президента России Владимира Путина, операция призвана освободить территорию Донбасса от националистов. Как сообщают в Минобороны РФ, российская сторона ежедневно организовывает гуманитарные коридоры для вывода местных жителей.