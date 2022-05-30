Минобороны РФ перебросило дополнительные войска в Курскую область

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Виды города. Пермь, мотовилихинские заводы, самоходная артиллерийская установка, музей артиллерии, ису 152
В Курскую область прибыли артиллерийские установки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ перебросило в Курскую область дополнительное вооружение и силы для обеспечения безопасности. Об этом рассказал губернатор области Роман Старовойт на оперативном совещании администрации региона.

«С учетом складывающейся обстановки в приграничных районах Курской области министерством обороны по поручению министра обороны приняты дополнительные меры. И в регион направлено большое количество личного состава министерства обороны», — сказал Старовойт, передает ТАСС.

По его словам, в регион уже прибыли артиллерийские и ракетные установки. Такие меры приняли для обеспечения безопасности, так как в регионе все еще напряженная ситуация, отметил губернатор. За прошедшие сутки были сообщения о взрывах от жителей, которые были связаны с работой российской армии на Украине, заявил Старовойт. По его словам, власти региона помогают жителям приграничных территорий переехать в безопасные места, а детям с 1 июня предлагают отдохнуть в оздоровительных лагерях.

Курская область неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. Старовойт сообщал об ударах по населенным пунктам Теткино, Дроновка и Алексеевка, также были удары по погранпунктам. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, РФ помогает жителям Донбасса.

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Минобороны РФ перебросило в Курскую область дополнительное вооружение и силы для обеспечения безопасности. Об этом рассказал губернатор области Роман Старовойт на оперативном совещании администрации региона. «С учетом складывающейся обстановки в приграничных районах Курской области министерством обороны по поручению министра обороны приняты дополнительные меры. И в регион направлено большое количество личного состава министерства обороны», — сказал Старовойт, передает ТАСС. По его словам, в регион уже прибыли артиллерийские и ракетные установки. Такие меры приняли для обеспечения безопасности, так как в регионе все еще напряженная ситуация, отметил губернатор. За прошедшие сутки были сообщения о взрывах от жителей, которые были связаны с работой российской армии на Украине, заявил Старовойт. По его словам, власти региона помогают жителям приграничных территорий переехать в безопасные места, а детям с 1 июня предлагают отдохнуть в оздоровительных лагерях. Курская область неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. Старовойт сообщал об ударах по населенным пунктам Теткино, Дроновка и Алексеевка, также были удары по погранпунктам. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, РФ помогает жителям Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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