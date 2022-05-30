Минобороны РФ перебросило дополнительные войска в Курскую область

30 мая 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

В Курскую область прибыли артиллерийские установки Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны РФ перебросило в Курскую область дополнительное вооружение и силы для обеспечения безопасности. Об этом рассказал губернатор области Роман Старовойт на оперативном совещании администрации региона. «С учетом складывающейся обстановки в приграничных районах Курской области министерством обороны по поручению министра обороны приняты дополнительные меры. И в регион направлено большое количество личного состава министерства обороны», — сказал Старовойт, передает ТАСС. По его словам, в регион уже прибыли артиллерийские и ракетные установки. Такие меры приняли для обеспечения безопасности, так как в регионе все еще напряженная ситуация, отметил губернатор. За прошедшие сутки были сообщения о взрывах от жителей, которые были связаны с работой российской армии на Украине, заявил Старовойт. По его словам, власти региона помогают жителям приграничных территорий переехать в безопасные места, а детям с 1 июня предлагают отдохнуть в оздоровительных лагерях. Курская область неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. Старовойт сообщал об ударах по населенным пунктам Теткино, Дроновка и Алексеевка, также были удары по погранпунктам. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, РФ помогает жителям Донбасса.

Минобороны РФ перебросило в Курскую область дополнительное вооружение и силы для обеспечения безопасности. Об этом рассказал губернатор области Роман Старовойт на оперативном совещании администрации региона. «С учетом складывающейся обстановки в приграничных районах Курской области министерством обороны по поручению министра обороны приняты дополнительные меры. И в регион направлено большое количество личного состава министерства обороны», — сказал Старовойт, передает ТАСС. По его словам, в регион уже прибыли артиллерийские и ракетные установки. Такие меры приняли для обеспечения безопасности, так как в регионе все еще напряженная ситуация, отметил губернатор. За прошедшие сутки были сообщения о взрывах от жителей, которые были связаны с работой российской армии на Украине, заявил Старовойт. По его словам, власти региона помогают жителям приграничных территорий переехать в безопасные места, а детям с 1 июня предлагают отдохнуть в оздоровительных лагерях. Курская область неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. Старовойт сообщал об ударах по населенным пунктам Теткино, Дроновка и Алексеевка, также были удары по погранпунктам. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, РФ помогает жителям Донбасса.