29 мая 2022
28 мая 2022

В Пермском крае готовятся к возрождению легендарного бренда пива

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Пивоварня «Якорь». Республика Крым, поселок Суворовский, пиво, бочка, крафт, пивоварня якорь, бокал с пивом
Для производства «Пермского губернского» в Перми готовятся построить новый пивзавод Фото:

В Пермском крае могут возродить бренд пива «Пермское губернское», производство которого прекратилось несколько лет назад. Заявка на регистрацию товарного знака поступила в Роспатент. Производством планируется заняться кировская компания «Вятич».

«В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступили два заявления от патентного поверенного Кирилла Логинова на регистрацию товарного знака „Пермское губернское“», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь». Ранее сорт пива изготавливали на пермском заводе «Сан Инбев» до 2014 года.

Как сообщается, АО «Витяч», владеющая одноименным заводом в Кирове планирует возобновить производство «Пермского губернского». Для этого компания собирается построить завод в Перми для производства напитков. Ранее «Витяч» заявлял о планах строительства предприятия на площадке индустриального парка в Перми, однако позже приостановил реализацию проекта.

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В Пермском крае могут возродить бренд пива «Пермское губернское», производство которого прекратилось несколько лет назад. Заявка на регистрацию товарного знака поступила в Роспатент. Производством планируется заняться кировская компания «Вятич». «В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступили два заявления от патентного поверенного Кирилла Логинова на регистрацию товарного знака „Пермское губернское“», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь». Ранее сорт пива изготавливали на пермском заводе «Сан Инбев» до 2014 года. Как сообщается, АО «Витяч», владеющая одноименным заводом в Кирове планирует возобновить производство «Пермского губернского». Для этого компания собирается построить завод в Перми для производства напитков. Ранее «Витяч» заявлял о планах строительства предприятия на площадке индустриального парка в Перми, однако позже приостановил реализацию проекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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