В Пермском крае готовятся к возрождению легендарного бренда пива

30 мая 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Для производства «Пермского губернского» в Перми готовятся построить новый пивзавод Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Пермском крае могут возродить бренд пива «Пермское губернское», производство которого прекратилось несколько лет назад. Заявка на регистрацию товарного знака поступила в Роспатент. Производством планируется заняться кировская компания «Вятич». «В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступили два заявления от патентного поверенного Кирилла Логинова на регистрацию товарного знака „Пермское губернское“», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь». Ранее сорт пива изготавливали на пермском заводе «Сан Инбев» до 2014 года. Как сообщается, АО «Витяч», владеющая одноименным заводом в Кирове планирует возобновить производство «Пермского губернского». Для этого компания собирается построить завод в Перми для производства напитков. Ранее «Витяч» заявлял о планах строительства предприятия на площадке индустриального парка в Перми, однако позже приостановил реализацию проекта.

В Пермском крае могут возродить бренд пива «Пермское губернское», производство которого прекратилось несколько лет назад. Заявка на регистрацию товарного знака поступила в Роспатент. Производством планируется заняться кировская компания «Вятич». «В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступили два заявления от патентного поверенного Кирилла Логинова на регистрацию товарного знака „Пермское губернское“», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь». Ранее сорт пива изготавливали на пермском заводе «Сан Инбев» до 2014 года. Как сообщается, АО «Витяч», владеющая одноименным заводом в Кирове планирует возобновить производство «Пермского губернского». Для этого компания собирается построить завод в Перми для производства напитков. Ранее «Витяч» заявлял о планах строительства предприятия на площадке индустриального парка в Перми, однако позже приостановил реализацию проекта.