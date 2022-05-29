Единороссы Кургана выдвинут в думу промышленника и топ-менеджера

30 мая 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Курганские единороссы определились с кандидатами в гордуму (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На довыборы в городскую думу Кургана партия «Единая Россия» выдвинет директора завода «Кургансельмаш» Кирилла Гринюка и топ-менеджер такси «Максим» Алексея Маркина. Они стали победителями предварительного голосования партии, которое проходило в электронном формате. Результаты опубликованы на официальном сайте предварительного голосования. «Дополнительные выборы депутатов Курганской городской думы по 1 и 6 округам Избирательный округ № 1. Кирилл Петрович Гринюк (генеральный директор КСМ) — 52 голоса. Избирательный округ №6. Алексей Маркин (директор ООО „Продвижение“) — 67 голосов», — говорится в опубликованной информации. Другие кандидаты набрали меньшее количество голосов. На федеральном сайте партии указано, что электронное голосование проходило с 23 по 29 мая. URA.RU писало, что довыборы в гордуму Кургана по одномандатным округам №1 и №6 состоятся в сентябре. Ранее депутатом по округу №1 был Сергей Руденко. Он добровольно сдал мандат в ноябре 2021 года. Экс-депутат гордумы Кургана по округу №6 Сергей Бардин лишился мандата по представлению прокуратуры — у него нашли доходы, не указанные в декларации.

На довыборы в городскую думу Кургана партия «Единая Россия» выдвинет директора завода «Кургансельмаш» Кирилла Гринюка и топ-менеджер такси «Максим» Алексея Маркина. Они стали победителями предварительного голосования партии, которое проходило в электронном формате. Результаты опубликованы на официальном сайте предварительного голосования. «Дополнительные выборы депутатов Курганской городской думы по 1 и 6 округам Избирательный округ № 1. Кирилл Петрович Гринюк (генеральный директор КСМ) — 52 голоса. Избирательный округ №6. Алексей Маркин (директор ООО „Продвижение“) — 67 голосов», — говорится в опубликованной информации. Другие кандидаты набрали меньшее количество голосов. На федеральном сайте партии указано, что электронное голосование проходило с 23 по 29 мая. URA.RU писало, что довыборы в гордуму Кургана по одномандатным округам №1 и №6 состоятся в сентябре. Ранее депутатом по округу №1 был Сергей Руденко. Он добровольно сдал мандат в ноябре 2021 года. Экс-депутат гордумы Кургана по округу №6 Сергей Бардин лишился мандата по представлению прокуратуры — у него нашли доходы, не указанные в декларации.