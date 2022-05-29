Василий Сорока пробыл в изоляторе с 23 ноября прошлого года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска 30 мая изменил меру пресечения экс-заместителю главы Миасса Василию Сороке с заключения под стражей на домашний арест. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Расследование уголовного дела завершено, поэтому следствие вышло в суд с ходатайством об изменении меры пресечения. Адвокаты ходатайство поддержали. Судья Александр Табаков ходатайство удовлетворил» — передает корреспондент URA.RU.

Василий Сорока пробыл под стражей с 23 ноября 2021 года. По версии следствия, в 2016 году он как замглавы муниципалитета способствовал тому, чтобы курорту «Солнечная долина» был продан по сниженной цене земельный участок. Сумма ущерба превысила 18 млн рублей. Сейчас на этом участке построен комплекс «Бани мира», который в мае после долгих споров получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

СК завершил расследование по делу Василия Сороки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авдокаты ходатайство поддержали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU