29 мая 2022

Экс-зама главы Миасса спустя полгода выпустили из СИЗО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Сорока. Челябинск
Василий Сорока пробыл в изоляторе с 23 ноября прошлого года Фото:

Центральный районный суд Челябинска 30 мая изменил меру пресечения экс-заместителю главы Миасса Василию Сороке с заключения под стражей на домашний арест. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Расследование уголовного дела завершено, поэтому следствие вышло в суд с ходатайством об изменении меры пресечения. Адвокаты ходатайство поддержали. Судья Александр Табаков ходатайство удовлетворил» — передает корреспондент URA.RU.

Василий Сорока пробыл под стражей с 23 ноября 2021 года. По версии следствия, в 2016 году он как замглавы муниципалитета способствовал тому, чтобы курорту «Солнечная долина» был продан по сниженной цене земельный участок. Сумма ущерба превысила 18 млн рублей. Сейчас на этом участке построен комплекс «Бани мира», который в мае после долгих споров получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

Суд. Сорока. Челябинск
СК завершил расследование по делу Василия Сороки
Фото:
Суд. Сорока. Челябинск
Авдокаты ходатайство поддержали
Фото:
Суд. Сорока. Челябинск
Судья Александр Табаков против воли сторон идти не стал
Фото:
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Центральный районный суд Челябинска 30 мая изменил меру пресечения экс-заместителю главы Миасса Василию Сороке с заключения под стражей на домашний арест. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Расследование уголовного дела завершено, поэтому следствие вышло в суд с ходатайством об изменении меры пресечения. Адвокаты ходатайство поддержали. Судья Александр Табаков ходатайство удовлетворил» — передает корреспондент URA.RU. Василий Сорока пробыл под стражей с 23 ноября 2021 года. По версии следствия, в 2016 году он как замглавы муниципалитета способствовал тому, чтобы курорту «Солнечная долина» был продан по сниженной цене земельный участок. Сумма ущерба превысила 18 млн рублей. Сейчас на этом участке построен комплекс «Бани мира», который в мае после долгих споров получили разрешение на ввод в эксплуатацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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