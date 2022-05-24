Мэрия Миасса узаконила элитные бани на челябинском курорте

На курорте «Солнечная долина» сохранится 40 рабочих мест (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Миасса разрешили ввести в эксплуатацию комплекс «Бани мира» на горнолыжном курорте «Солнечная долина», сноса которых ранее добивались через суд. Об этом сообщил URA.RU владелец курорта Олег Сиротин.

«Строительство „Солнечной долины“ шло согласно генплану, утвержденному депутатами городского собрания. Мэрия выдавала разрешение на строительство практически всех объектов, кроме банного комплекса. Сейчас и этот объект, наконец, принят в эксплуатацию», — сообщил URA.RU Сиротин.

Ранее позиция мэрии сводилась к тому, что «Бани мира» построены самовольно и должны быть снесены. Власти обратились с соответствующим иском в городской суд. В качестве третьего лица к делу привлекалось территориальное управление Роспотребнадзора. Очередное заседание разбирательства, начатого в марте, предполагалось провести 14 июня. Мэр Миасса Григорий Тонких на звонок корреспондента URA.RU не ответил.

В спорный комплекс входит русская и нефритовая бани, хаммам, сауна, монгольская юрта, джакузи и открытый термальный бассейн. Комплекс обеспечивает рабочими местами 40 местных жителей. Участок земли, на котором построены бани, фигурирует в уголовном деле бывшего вице-мэра Миасса Василия Сороки, обвиняемого в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Сорока в 2016 году как замглавы муниципалитета способствовал тому, чтобы участок был продан «Солнечной долине» по сниженной цене. Экс-чиновника задержали 23 ноября 2021 года, сейчас он в СИЗО.