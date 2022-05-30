Польша отвернулась от Украины, оставив ее без топлива

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Польша не видит рыночного потенциала в поставках топлива на Украину Фото:
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Польша перестала поставлять топливо на Украину на бесплатной основе. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

«В начале мы давали это топливо бесплатно. В настоящее время это коммерческие поставки Orlen, требующие больших логистических затрат», — сказала Москва в интервью BiznesAlert.

«Наши поставки — это ответ на кризисную ситуацию, но этот сектор хорошо организован. Поэтому рыночного потенциала там нет», — добавила министр.

Страны Евросоюза, США и ряд других государств активно поддерживают Украину на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации страны. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые антироссийские ограничения имеют негативный эффект и для самих недружественных России стран. Так, глава Ассоциации нефти и газа США заявил о начале сильнейшего за последние 50 лет энергетического кризиса в стране. Позже в Конгрессе США признали вину действующего президента Джо Байдена в этом кризисе.

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Польша перестала поставлять топливо на Украину на бесплатной основе. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. «В начале мы давали это топливо бесплатно. В настоящее время это коммерческие поставки Orlen, требующие больших логистических затрат», — сказала Москва в интервью BiznesAlert. «Наши поставки — это ответ на кризисную ситуацию, но этот сектор хорошо организован. Поэтому рыночного потенциала там нет», — добавила министр. Страны Евросоюза, США и ряд других государств активно поддерживают Украину на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации страны. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые антироссийские ограничения имеют негативный эффект и для самих недружественных России стран. Так, глава Ассоциации нефти и газа США заявил о начале сильнейшего за последние 50 лет энергетического кризиса в стране. Позже в Конгрессе США признали вину действующего президента Джо Байдена в этом кризисе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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