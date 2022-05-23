Bloomberg: ЕС находится в тупике из-за России

23 мая 2022 в 19:56 Размер текста - 17 +

Евросоюз не может согласовать нефтяное эмбарго, пишет Bloomberg Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз находится в тупике из-за невозможности ввести нефтяное эмбарго на российскую нефть. Об этом пишет американское агентство Bloomberg. «Европейский Союз вряд ли одобрит запрет на российскую нефть, когда лидеры блока встретятся на следующей неделе, поскольку Венгрия по-прежнему выступает против этой меры. ЕС уже несколько недель находится в тупике из-за предложения Еврокомиссии о поэтапном отказе от российской нефти к началу 2023 года», — пишет Bloomberg. Евросоюз решил отказаться от российской нефти после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Эмбарго на поставки российской нефти планировали включить в шестой пакет санкций Евросоюза, однако Венгрия заблокировала это предложение. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС злоупотребляет своими полномочиями, пытаясь принудить страну к нужному им решению, пишет RT.

Евросоюз находится в тупике из-за невозможности ввести нефтяное эмбарго на российскую нефть. Об этом пишет американское агентство Bloomberg. «Европейский Союз вряд ли одобрит запрет на российскую нефть, когда лидеры блока встретятся на следующей неделе, поскольку Венгрия по-прежнему выступает против этой меры. ЕС уже несколько недель находится в тупике из-за предложения Еврокомиссии о поэтапном отказе от российской нефти к началу 2023 года», — пишет Bloomberg. Евросоюз решил отказаться от российской нефти после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Эмбарго на поставки российской нефти планировали включить в шестой пакет санкций Евросоюза, однако Венгрия заблокировала это предложение. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС злоупотребляет своими полномочиями, пытаясь принудить страну к нужному им решению, пишет RT.