В курганской школе произошел пожар

Курганские пожарные ликвидировали возгорание в школе №56 (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в школе №56 в 5-м микрорайоне Заозерного произошел пожар. Видео и фото с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области URA.RU сообщили, что возгорание случилось в подсобном помещении.

«Произошло возгорание в подсобном помещении. Площадь — около 10 кв. м. На момент происшествия детей в школе не было. Персонал вышел из помещения самостоятельно», — уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. В 18:06 пожар был локализован, в 18:12 — ликвидирован открытый огонь. Пострадавших нет.

URA.RU писало, что в конце апреля возле школы №49 в микрорайоне Рябково произошел пожар. Горел строительный мусор. Позже глава Кургана Елена Ситникова назвала виновных в происшествии. По ее словам, возгорание случилось из-за подрядчика, который проводил ремонт.

Видео из группы «Инцидент. Курган» в социальной сети «ВКонтакте»:

В курганской школе №56 загорелось подсобное помещение Фото: группа «ЧП Курган», соцсеть «Вконтакте»