Путин включил нового главу МЧС в состав Совета безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Новый глава МЧС включен в состав Совбеза по решению Путина Фото:

Президент РФ Владимир Путин включил в состав Совета безопасности РФ нового главу МЧС Александра Куренкова. Информация об этом опубликована на официальном сайте правовой информации.

«Внести в состав Совета Безопасности РФ изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации Куренкова А.В — Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в указе президента.

Ранее президент Путин подписал указ о назначении Куренкова на пост министра по чрезвычайным ситуациям. Его кандидатуру глава государства внес на рассмотрение в Совет Федерации 23 мая. Позже российский глава представил нового главу МЧС сотрудникам ведомства. Как отмечал пресс-секретарь президента, Путин лично знаком с Куренковым и уверен в его профессиональных качествах.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

Президент РФ Владимир Путин включил в состав Совета безопасности РФ нового главу МЧС Александра Куренкова. Информация об этом опубликована на официальном сайте правовой информации. «Внести в состав Совета Безопасности РФ изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации Куренкова А.В — Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в указе президента. Ранее президент Путин подписал указ о назначении Куренкова на пост министра по чрезвычайным ситуациям. Его кандидатуру глава государства внес на рассмотрение в Совет Федерации 23 мая. Позже российский глава представил нового главу МЧС сотрудникам ведомства. Как отмечал пресс-секретарь президента, Путин лично знаком с Куренковым и уверен в его профессиональных качествах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...