Путин включил нового главу МЧС в состав Совета безопасности

Президент РФ Владимир Путин включил в состав Совета безопасности РФ нового главу МЧС Александра Куренкова. Информация об этом опубликована на официальном сайте правовой информации.
«Внести в состав Совета Безопасности РФ изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации Куренкова А.В — Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в указе президента.
Ранее президент Путин подписал указ о назначении Куренкова на пост министра по чрезвычайным ситуациям. Его кандидатуру глава государства внес на рассмотрение в Совет Федерации 23 мая. Позже российский глава представил нового главу МЧС сотрудникам ведомства. Как отмечал пресс-секретарь президента, Путин лично знаком с Куренковым и уверен в его профессиональных качествах.
Президент РФ Владимир Путин включил в состав Совета безопасности РФ нового главу МЧС Александра Куренкова. Информация об этом опубликована на официальном сайте правовой информации. «Внести в состав Совета Безопасности РФ изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации Куренкова А.В — Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в указе президента. Ранее президент Путин подписал указ о назначении Куренкова на пост министра по чрезвычайным ситуациям. Его кандидатуру глава государства внес на рассмотрение в Совет Федерации 23 мая. Позже российский глава представил нового главу МЧС сотрудникам ведомства. Как отмечал пресс-секретарь президента, Путин лично знаком с Куренковым и уверен в его профессиональных качествах.