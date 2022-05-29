Родители курганского школьника хотят пожаловаться на художественную школу из-за отказа в обучении Фото: Александр Кадников © URA.RU

Курганская художественная школа им. В.Ф. Илюшина отказалась принять на обучение ребенка из-за возраста и неумения рисовать. Об этом URA.RU рассказали родители ребенка.

«Отказали ребенку в приеме из-за возраста (12 лет) и из-за неумения рисовать, хотя мы предполагаем, художественная школа должна научить рисовать. Работники школы прямо заявили, что берут только талантливых детей. А что делать неталантливым? Остановки стеклянные бить в свободное от учебы в школе время? Как объяснить ребенку, что его не приняли в художественную школу, потому что неталантлив?», — рассказали родители ребенка URA.RU. Они хотят пожаловаться на школу в Минпросвещения.

По словам родителей, им предложили платную альтернативу (40 тыс. рублей в год). В департаменте образования объяснили, что через «Навигатор» дополнительного образования принимают всех желающих развивать талант в секциях.

Оперативно получить комментарий у руководства художественной школы URA.RU не удалось. На сайте учреждения опубликованы правила приема: ребята в возрасте от десяти до двенадцати лет с творческими способностями в области изобразительного искусства зачисляются по результатам вступительных испытаний. Экзамен проводят в два этапа. Зачисление в 1 класс Детской художественной школы им. В.Ф. Илюшина происходит не позднее 15 июня.