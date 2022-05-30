Моор вошел в топ-3 рейтинга по имиджу среди управленцев

Александр Моор занял третье место в рейтинге АПЭК Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор занял третье место в рейтинге позитивных репутационных кейсов за 23—29 мая. Об этом говорится в исследовании Агентства Политических и Экономических Коммуникаций (АПЭК), который опубликован в telegram-канале «ПолитологОрлов». Главу региона отметили за поддержку молодых предпринимателей.

«Руководство Тюменской области планомерно наращивает меры поддержки населения, что позитивно отражается на имидже Александра Моора. Одной из наиболее заметных инициатив руководства области стал акцент на поддержке молодых предпринимателей в возрасте от 14 до 25 лет. Как сообщил губернатор, эта категория предпринимателей получит поддержку в виде грантов на сумму до 500 тыс. рублей, которые начнут выдавать с июля 2022 года», — отметили в рейтинге.

Там дополнили, что подобные меры призваны сдерживать отток человеческого капитала из региона. Это важный экономический шаг для Тюменской области.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал меру финансовой помощи для молодых бизнесменов. Также глава региона сообщил, что правительство выделит 700 млн рублей для докапитализации регионального фонда поддержки промышленности.