30 мая 2022

В Ельцин Центре раскрыли, чем обернется уход Юмашева из Кремля

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью Владимира Познера с Валентином Юмашевым в рамках фестиваля «Слова и музыка свободы – СМС». Екатеринбург, юмашев валентин
Уход Юмашева из Кремля не скажется на работе «Ельцин Центра» Фото:

Увольнение зятя первого президента России Бориса Ельцина Валентина Юмашева с должности советника действующего главы РФ Владимира Путина не отразится на работе «Ельцин Центра» в Екатеринбурге. Об этом журналисту URA.RU сообщила первый заместитель исполнительного директора ЕЦ Людмила Телень.

«В работе Ельцин Центра никаких изменений не предполагается, Валентин Борисович Юмашев продолжит принимать активное участие в работе Центра», — рассказала Телень. По ее словам, Юмашев покинул пост советника еще в апреле 2022 года.

Ранее агентство сообщало об уходе Юмашева с поста советника Путина. Также URA.RU рассказывало, что после высказываний журналиста Соловьева коммунисты потребовали продать «Ельцин Центр».

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Увольнение зятя первого президента России Бориса Ельцина Валентина Юмашева с должности советника действующего главы РФ Владимира Путина не отразится на работе «Ельцин Центра» в Екатеринбурге. Об этом журналисту URA.RU сообщила первый заместитель исполнительного директора ЕЦ Людмила Телень. «В работе Ельцин Центра никаких изменений не предполагается, Валентин Борисович Юмашев продолжит принимать активное участие в работе Центра», — рассказала Телень. По ее словам, Юмашев покинул пост советника еще в апреле 2022 года. Ранее агентство сообщало об уходе Юмашева с поста советника Путина. Также URA.RU рассказывало, что после высказываний журналиста Соловьева коммунисты потребовали продать «Ельцин Центр».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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