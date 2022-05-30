В Ельцин Центре раскрыли, чем обернется уход Юмашева из Кремля

Уход Юмашева из Кремля не скажется на работе «Ельцин Центра» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Увольнение зятя первого президента России Бориса Ельцина Валентина Юмашева с должности советника действующего главы РФ Владимира Путина не отразится на работе «Ельцин Центра» в Екатеринбурге. Об этом журналисту URA.RU сообщила первый заместитель исполнительного директора ЕЦ Людмила Телень.

«В работе Ельцин Центра никаких изменений не предполагается, Валентин Борисович Юмашев продолжит принимать активное участие в работе Центра», — рассказала Телень. По ее словам, Юмашев покинул пост советника еще в апреле 2022 года.

Ранее агентство сообщало об уходе Юмашева с поста советника Путина. Также URA.RU рассказывало, что после высказываний журналиста Соловьева коммунисты потребовали продать «Ельцин Центр».