Reuters: зять Ельцина Юмашев ушел с поста советника Путина

30 мая 2022 в 23:41 Размер текста - 17 +

Валентин Юмашев покинул пост советника президента России Фото: Анна Майорова © URA.RU Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев уволился с должности советника действующего главы РФ Владимира Путина. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. По данным собеседников агентства, Валентин Юмашев отказался от должности советника Владимира Путина. Также эту информацию подтвердила одна из руководителей «Ельцин Центра» Людмила Телень, добавив, что это произошло еще в апреле 2022 года. Она уточнила, что Юмашев покинул свой пост по собственной инициативе. Экс-глава администрации президента Валентин Юмашев при Борисе Ельцине в 1997—1998 годах являлся также его зятем. Путин познакомился с Юмашевым благодаря Анатолию Чубайсу. По словам Юмашева, он сразу отметил блестящую работу Путина. На протяжении долго промежутка времени Юмашев являлся «фронтменом» «Семьи» Ельцина — неформального клана политиков и бизнесменов, сделавших карьеру в годы правления первого президента РФ. Ранее сообщалось, что экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс по собственному желанию покинул пост спецпредставителя президента РФ по международным отношениям и уехал из России. Его знакомые говорили, что он прибыл в Турцию. Позже появилась информация, что Чубайс больше не входит в состав совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК). По данным СМИ, он успел вылететь за границу за сутки до проверки «Роснано», где более 10 лет занимал пост руководителя.

Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев уволился с должности советника действующего главы РФ Владимира Путина. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. По данным собеседников агентства, Валентин Юмашев отказался от должности советника Владимира Путина. Также эту информацию подтвердила одна из руководителей «Ельцин Центра» Людмила Телень, добавив, что это произошло еще в апреле 2022 года. Она уточнила, что Юмашев покинул свой пост по собственной инициативе. Экс-глава администрации президента Валентин Юмашев при Борисе Ельцине в 1997—1998 годах являлся также его зятем. Путин познакомился с Юмашевым благодаря Анатолию Чубайсу. По словам Юмашева, он сразу отметил блестящую работу Путина. На протяжении долго промежутка времени Юмашев являлся «фронтменом» «Семьи» Ельцина — неформального клана политиков и бизнесменов, сделавших карьеру в годы правления первого президента РФ. Ранее сообщалось, что экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс по собственному желанию покинул пост спецпредставителя президента РФ по международным отношениям и уехал из России. Его знакомые говорили, что он прибыл в Турцию. Позже появилась информация, что Чубайс больше не входит в состав совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК). По данным СМИ, он успел вылететь за границу за сутки до проверки «Роснано», где более 10 лет занимал пост руководителя.