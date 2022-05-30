Российским туроператорам грозят штрафы за неверно оформленный тур

31 мая 2022 в 04:05 Размер текста - 17 +

Для юридических лиц штраф составит от 500 тыс. до 1 млн. рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Туроператоров в России накажут штрафами за неправильное оформление туров в единой информационной системе «Электронная путевка». Так, наказание, в частности последует за внесение туда недостоверной или неполной информации. «Документом предлагается ввести наказание за нарушение туроператорами или турагентами порядка и сроков размещения путевок в единой информационной системе „Электронная путевка“. Также они могут быть наказаны за внесение туда недостоверной или неполной информации», — сообщает газета «Известия», со ссылкой на законопроект депутатов «Единой России», которую Госдума планирует принять в июне текущего года. Также сообщается, что документом предлагается внести поправки в Кодекс РФ об административном правонарушении (КоАП РФ) со штрафами от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц. Сведения об этом газете подтвердил источник в профкомитете Госдумы по госстроительству и законодательству. Ранее сообщалось, что туристические операторы в РФ могут в скором времени получить новые льготы — возможность обнуления НДС. Правительство поручило Ростуризму проработать законопроект об этом, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Туроператоров в России накажут штрафами за неправильное оформление туров в единой информационной системе «Электронная путевка». Так, наказание, в частности последует за внесение туда недостоверной или неполной информации. «Документом предлагается ввести наказание за нарушение туроператорами или турагентами порядка и сроков размещения путевок в единой информационной системе „Электронная путевка“. Также они могут быть наказаны за внесение туда недостоверной или неполной информации», — сообщает газета «Известия», со ссылкой на законопроект депутатов «Единой России», которую Госдума планирует принять в июне текущего года. Также сообщается, что документом предлагается внести поправки в Кодекс РФ об административном правонарушении (КоАП РФ) со штрафами от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц. Сведения об этом газете подтвердил источник в профкомитете Госдумы по госстроительству и законодательству. Ранее сообщалось, что туристические операторы в РФ могут в скором времени получить новые льготы — возможность обнуления НДС. Правительство поручило Ростуризму проработать законопроект об этом, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.