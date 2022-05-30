30 мая 2022

Российским туроператорам грозят штрафы за неверно оформленный тур

© Служба новостей «URA.RU»
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Для юридических лиц штраф составит от 500 тыс. до 1 млн. рублей Фото:

Туроператоров в России накажут штрафами за неправильное оформление туров в единой информационной системе «Электронная путевка». Так, наказание, в частности последует за внесение туда недостоверной или неполной информации.

«Документом предлагается ввести наказание за нарушение туроператорами или турагентами порядка и сроков размещения путевок в единой информационной системе „Электронная путевка“. Также они могут быть наказаны за внесение туда недостоверной или неполной информации», — сообщает газета «Известия», со ссылкой на законопроект депутатов «Единой России», которую Госдума планирует принять в июне текущего года.

Также сообщается, что документом предлагается внести поправки в Кодекс РФ об административном правонарушении (КоАП РФ) со штрафами от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц. Сведения об этом газете подтвердил источник в профкомитете Госдумы по госстроительству и законодательству.

Ранее сообщалось, что туристические операторы в РФ могут в скором времени получить новые льготы — возможность обнуления НДС. Правительство поручило Ростуризму проработать законопроект об этом, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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Туроператоров в России накажут штрафами за неправильное оформление туров в единой информационной системе «Электронная путевка». Так, наказание, в частности последует за внесение туда недостоверной или неполной информации. «Документом предлагается ввести наказание за нарушение туроператорами или турагентами порядка и сроков размещения путевок в единой информационной системе „Электронная путевка“. Также они могут быть наказаны за внесение туда недостоверной или неполной информации», — сообщает газета «Известия», со ссылкой на законопроект депутатов «Единой России», которую Госдума планирует принять в июне текущего года. Также сообщается, что документом предлагается внести поправки в Кодекс РФ об административном правонарушении (КоАП РФ) со штрафами от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц. Сведения об этом газете подтвердил источник в профкомитете Госдумы по госстроительству и законодательству. Ранее сообщалось, что туристические операторы в РФ могут в скором времени получить новые льготы — возможность обнуления НДС. Правительство поручило Ростуризму проработать законопроект об этом, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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