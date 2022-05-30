Отдыхающие придумали, как защититься защититься от ветра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Лабытнанги (ЯНАО), отдыхающие в выходные дни на пикнике, обмотали беседку полиэтиленовой пленкой, пытаясь таким образом защититься от ветра. Как сообщил автор поста в соцсети «ВКонтакте», убирать обрывки приходится персоналу и волонтерам.

«Уважаемые посетители зоны отдыха „ПикничОК“! Убедительная просьба не наматывать полиэтиленовую пленку на беседки. А уж если вы это сделали, потрудитесь, пожалуйста, ее после себя убрать. Обслуживающей организации и неравнодушным гражданам потом не просто эту пленку собирать по лесу! Давайте будем бережно относиться к этому месту», — написал Петр Будаев в группе «Лабытнанги Info».

На публикацию отреагировали горожане, которые отметили, что на территории зоны отдыха холодно, поэтому им приходится защищаться от ветра разными способами. «Значит организаторам „Пикничка“ надо предусмотреть защиту от ветра для посетителей, а то поставить непродуманные беседки на семи ветрах догадались, а позаботиться о комфорте — нет», — написала Татьяна Кутько. «Мы были осенью с детьми все хорошо, но не продумано — от ветра и сквозняка все перемерзли, место, открытое ветер, подул и все», — добавила Рита Глухова.

Агентство направило запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Беседка в парке отдыха Соцсети