Брат Ельцина обрадовался уходу Юмашева с поста советника Путина

Валентин Юмашев женат на дочери Бориса Ельцина Татьяне Дьяченко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Троюродный брат первого президента России Бориса Ельцина — Станислав Глебов — положительно отреагировал на уход Валентина Юмашева с должности советника действующего главы РФ Владимира Путина. Проживающий в селе Бутка (Свердловская область) родственник экс-президента России заявил URA.RU, что никогда не одобрял кандидатуру Юмашева.

«Я мало о нем имею информации, о Юмашеве. Знаю только о нем, что денег ему надо больше, миллиардер. Ну как же я могу одобрять такую кандидатуру? Не могу. К чему отечество привели, бесстыдники?», — категорично заявил Станислав Глебов.

Ранее сообщалось, что зять первого президента России Бориса Ельцина — Валентин Юмашев — уволился с должности советника действующего главы РФ Владимира Путина. В Ельцин Центре заявили, что уход Юмашева из Кремля никак не скажется на работе учреждения.