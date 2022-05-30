30 мая 2022

Брат Ельцина обрадовался уходу Юмашева с поста советника Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация книги Петра Авена
Валентин Юмашев женат на дочери Бориса Ельцина Татьяне Дьяченко Фото:

Троюродный брат первого президента России Бориса Ельцина — Станислав Глебов — положительно отреагировал на уход Валентина Юмашева с должности советника действующего главы РФ Владимира Путина. Проживающий в селе Бутка (Свердловская область) родственник экс-президента России заявил URA.RU, что никогда не одобрял кандидатуру Юмашева.

«Я мало о нем имею информации, о Юмашеве. Знаю только о нем, что денег ему надо больше, миллиардер. Ну как же я могу одобрять такую кандидатуру? Не могу. К чему отечество привели, бесстыдники?», — категорично заявил Станислав Глебов.

Ранее сообщалось, что зять первого президента России Бориса Ельцина — Валентин Юмашев — уволился с должности советника действующего главы РФ Владимира Путина. В Ельцин Центре заявили, что уход Юмашева из Кремля никак не скажется на работе учреждения.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий.

Троюродный брат первого президента России Бориса Ельцина — Станислав Глебов — положительно отреагировал на уход Валентина Юмашева с должности советника действующего главы РФ Владимира Путина. Проживающий в селе Бутка (Свердловская область) родственник экс-президента России заявил URA.RU, что никогда не одобрял кандидатуру Юмашева. «Я мало о нем имею информации, о Юмашеве. Знаю только о нем, что денег ему надо больше, миллиардер. Ну как же я могу одобрять такую кандидатуру? Не могу. К чему отечество привели, бесстыдники?», — категорично заявил Станислав Глебов. Ранее сообщалось, что зять первого президента России Бориса Ельцина — Валентин Юмашев — уволился с должности советника действующего главы РФ Владимира Путина. В Ельцин Центре заявили, что уход Юмашева из Кремля никак не скажется на работе учреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...