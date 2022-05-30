Ученый обнаружил съедобный гриб, о котором не знают свердловчане

Миколог предостерег свердловчан об опасном сходстве майского гриба с поганкой (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области в изобилии растет майский гриб, который является съедобным, но о котором мало знают местные жители. Об этом URA.RU рассказал профессор Института экологии растений и животных УрО РАН Виктор Мухин.

«Есть майские грибы, которые тоже съедобные, они появляются в мае. Их мало кто знает, поэтому не собирают, хотя их много, и их вполне можно собрать. Они, правда, в основном, в городах растут, в посадках», — пояснил Виктор Мухин.

Миколог добавил, что он с коллегами старается не привлекать внимание свердловчан к наличию майского гриба из-за его опасного сходства с поганками. «Мы предпочитаем его не афишировать, а то сдуру кто-нибудь наестся», — предостерег профессор.

Как следует из открытой литературы, майский гриб (иначе его еще называют рядовка майская или просто майка) внешне малопримечателен: у него серо-белая окраска, средний размер и небольшая шляпка. Распознать майский гриб можно по запаху — при повреждении шляпки он источает аромат перемолотой муки.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане похвастались ведрами грибов, которые им удалось собрать в мае. Токсикологи предупредили земляков об опасности отравления и дали инструкцию, как действовать в этом случае.