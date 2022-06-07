Куйвашеву назначили соперника перед губернаторскими выборами

08 июня 2022 в 10:31 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев — главный кандидат на победу в свердловских праймериз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Соперником свердловского губернатора Евгения Куйвашева на праймериз «Единой России» перед сентябрьскими выборами станет глава областного исполкома партии, депутат заксобрания Дмитрий Жуков. Оба кандидата утверждены на заседании президиума регионального политсовета партии, передает корреспондент URA.RU из здания исполкома. «Второго участника [в пару к Куйвашеву] предложил [вице-губернатор] Олег Чемезов. Он озвучил кандидатуру Дмитрия Жукова. Обе кандидатуры поддержаны единогласно», — раскрыли агентству детали в реготделении. Единственным реальным претендентом на победу в праймериз является Куйвашев. Однако партийные правила гласят, что голосование должно быть альтернативными. Жуков в данном случае выступает в роли технического кандидата, непублично называемого спарринг-партнером. Теперь обоим политикам предстоит встреча с секретарями первичных отделений. Только после этого, как ожидается, Куйвашев будет официально выдвинут на выборы. Источники URA.RU ранее анонсировали участие Жукова в праймериз. Соперника Куйвашеву в течение недели определял Генсовет «Единой России» — федеральное руководство партии. Обсуждались многие варианты, но в итоге было решено, что оппонентом губернатора станет один из депутатов заксо, входящих в руководство ячейки ЕР. Жуков соответствует обоим критериям. В предыдущий раз, перед кампанией-2017, техническим соперником губернатора был нынешний первый вице-спикер заксобрания Виктор Шептий — на тот момент секретарь областного отделения ЕР. На партийном голосовании Куйвашев превзошел его в три раза (178 голосов против 53), был официально выдвинут на выборы от «Единой России» и одержал победу в первом туре. Сейчас официально о своем выдвижении на новый срок губернатор пока не объявил. Но активная подготовка уже ведется: 20 мая Куйвашев разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным и получил одобрительную оценку своей работы. Глава государства выразил надежду, что губернатор продолжит исполнять полномочия. По данным URA.RU, работу над кампанией Куйвашева начал его предвыборный штаб. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Соперником свердловского губернатора Евгения Куйвашева на праймериз «Единой России» перед сентябрьскими выборами станет глава областного исполкома партии, депутат заксобрания Дмитрий Жуков. Оба кандидата утверждены на заседании президиума регионального политсовета партии, передает корреспондент URA.RU из здания исполкома. «Второго участника [в пару к Куйвашеву] предложил [вице-губернатор] Олег Чемезов. Он озвучил кандидатуру Дмитрия Жукова. Обе кандидатуры поддержаны единогласно», — раскрыли агентству детали в реготделении. Единственным реальным претендентом на победу в праймериз является Куйвашев. Однако партийные правила гласят, что голосование должно быть альтернативными. Жуков в данном случае выступает в роли технического кандидата, непублично называемого спарринг-партнером. Теперь обоим политикам предстоит встреча с секретарями первичных отделений. Только после этого, как ожидается, Куйвашев будет официально выдвинут на выборы. Источники URA.RU ранее анонсировали участие Жукова в праймериз. Соперника Куйвашеву в течение недели определял Генсовет «Единой России» — федеральное руководство партии. Обсуждались многие варианты, но в итоге было решено, что оппонентом губернатора станет один из депутатов заксо, входящих в руководство ячейки ЕР. Жуков соответствует обоим критериям. В предыдущий раз, перед кампанией-2017, техническим соперником губернатора был нынешний первый вице-спикер заксобрания Виктор Шептий — на тот момент секретарь областного отделения ЕР. На партийном голосовании Куйвашев превзошел его в три раза (178 голосов против 53), был официально выдвинут на выборы от «Единой России» и одержал победу в первом туре. Сейчас официально о своем выдвижении на новый срок губернатор пока не объявил. Но активная подготовка уже ведется: 20 мая Куйвашев разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным и получил одобрительную оценку своей работы. Глава государства выразил надежду, что губернатор продолжит исполнять полномочия. По данным URA.RU, работу над кампанией Куйвашева начал его предвыборный штаб.