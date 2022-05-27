Свердловский губернатор выбрал ответственных за свое переизбрание

Евгений Куйвашев впервые собрал свой предвыборный штаб Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил состав руководителей своего предвыборного штаба. Фактическим координатором структуры, как и анонсировали инсайдеры URA.RU, будет политический вице-губернатор Олег Чемезов. Такое решение было принято на первом заседании штаба 27 мая, сообщил источник агентства, близкий к «Единой России».

«Губернатор утвердил распределение полномочий [между членами штаба]. Чемезов — первый замначальника (номинальным главой штаба является сам Куйвашев — прим. URA.RU), фактический руководитель кампании», — поделился собеседник агентства. Официально члены штаба воздерживаются от комментариев, в департаменте информполитики не ответили на вопросы агентства.

Помимо Чемезова, в руководство штаба вошли и другие статусные областные политики. Как и писало URA.RU, замгубернатора Азат Салихов будет курировать правовые вопросы кампании, глава регисполкома «Единой России» Дмитрий Жуков станет контролировать партийную работу. Руководитель аппарата правительства Валерий Чайников будет отвечать за администрирование кампании, а его первый заместитель Вадим Дубичев — за идеологию.

Источники URA.RU ранее анонсировали, что 27 мая штаб Куйвашева соберется на первую установочную встречу. Официально о своем выдвижении на новый срок губернатор еще не объявил. Но активная работа над его кампанией уже ведется: 20 мая Куйвашев разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным и получил одобрительную оценку своей работы. Глава государства выразил надежду, что губернатор продолжит исполнять полномочия.

Ожидается, что выборы главы Свердловской области пройдут 11 сентября, в Единый день голосования. Уже подтверждена форма избрания — всенародное голосование. Официально выборы будут назначены областным заксобранием на заседании 7 июня.