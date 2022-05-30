Свердловский радиоведущий создал футболки с «хрюканиной». Видео, фото

31 мая 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Фраза Новикова про «хрюканину» настолько понравилась жителям города, что стали появляться футболки с цитатой барда Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Ведущий вечернего шоу на радио Record Алексей Назаров из Екатеринбурга создал футболки с популярными фразами, прозвучавшими в споре между телеведущим Владимиром Соловьевым и бардом Александром Новиковым. Видео с печатью принтов он выложил в своей социальной сети. «Чуть-чуть юмора и сатиры. Я делаю принты. Худи и футболки», — подписал публикацию Назаров. На выбор предлагается три варианта рисунков: «Мразота либерастная» со снесенной телебашней, «Мразотная либерота» с Белой башней и татуированная свинья с фразой «Фильтруй хрюканину». Ранее жители Екатеринбурга заметили, что предприимчивые горожане запустили мерч со словами телеведущего Владимира Соловьева. На футболке была надпись «Мразота либерастная» и перечеркнутые слова «Город бесов». Случилось это после того, как Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» из-за обилия горожан оппозиционных взглядов. После чего журналисту стали отвечать известные екатеринбуржцы, среди которых был бард Александр Новиков, посоветовавший Соловьеву «фильтровать хрюканину». Скриншот из социальной сети Алексея Назарова Скриншот из социальной сети Алексея Назарова Скриншот из социальной сети Алексея Назарова Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Ведущий вечернего шоу на радио Record Алексей Назаров из Екатеринбурга создал футболки с популярными фразами, прозвучавшими в споре между телеведущим Владимиром Соловьевым и бардом Александром Новиковым. Видео с печатью принтов он выложил в своей социальной сети. «Чуть-чуть юмора и сатиры. Я делаю принты. Худи и футболки», — подписал публикацию Назаров. На выбор предлагается три варианта рисунков: «Мразота либерастная» со снесенной телебашней, «Мразотная либерота» с Белой башней и татуированная свинья с фразой «Фильтруй хрюканину». Ранее жители Екатеринбурга заметили, что предприимчивые горожане запустили мерч со словами телеведущего Владимира Соловьева. На футболке была надпись «Мразота либерастная» и перечеркнутые слова «Город бесов». Случилось это после того, как Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» из-за обилия горожан оппозиционных взглядов. После чего журналисту стали отвечать известные екатеринбуржцы, среди которых был бард Александр Новиков, посоветовавший Соловьеву «фильтровать хрюканину».