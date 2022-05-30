30 мая 2022

Свердловский радиоведущий создал футболки с «хрюканиной». Видео, фото

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Фраза Новикова про «хрюканину» настолько понравилась жителям города, что стали появляться футболки с цитатой барда Фото:

Ведущий вечернего шоу на радио Record Алексей Назаров из Екатеринбурга создал футболки с популярными фразами, прозвучавшими в споре между телеведущим Владимиром Соловьевым и бардом Александром Новиковым. Видео с печатью принтов он выложил в своей социальной сети.

«Чуть-чуть юмора и сатиры. Я делаю принты. Худи и футболки», — подписал публикацию Назаров. На выбор предлагается три варианта рисунков: «Мразота либерастная» со снесенной телебашней, «Мразотная либерота» с Белой башней и татуированная свинья с фразой «Фильтруй хрюканину».

Ранее жители Екатеринбурга заметили, что предприимчивые горожане запустили мерч со словами телеведущего Владимира Соловьева. На футболке была надпись «Мразота либерастная» и перечеркнутые слова «Город бесов». Случилось это после того, как Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» из-за обилия горожан оппозиционных взглядов. После чего журналисту стали отвечать известные екатеринбуржцы, среди которых был бард Александр Новиков, посоветовавший Соловьеву «фильтровать хрюканину».

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Ведущий вечернего шоу на радио Record Алексей Назаров из Екатеринбурга создал футболки с популярными фразами, прозвучавшими в споре между телеведущим Владимиром Соловьевым и бардом Александром Новиковым. Видео с печатью принтов он выложил в своей социальной сети. «Чуть-чуть юмора и сатиры. Я делаю принты. Худи и футболки», — подписал публикацию Назаров. На выбор предлагается три варианта рисунков: «Мразота либерастная» со снесенной телебашней, «Мразотная либерота» с Белой башней и татуированная свинья с фразой «Фильтруй хрюканину». Ранее жители Екатеринбурга заметили, что предприимчивые горожане запустили мерч со словами телеведущего Владимира Соловьева. На футболке была надпись «Мразота либерастная» и перечеркнутые слова «Город бесов». Случилось это после того, как Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» из-за обилия горожан оппозиционных взглядов. После чего журналисту стали отвечать известные екатеринбуржцы, среди которых был бард Александр Новиков, посоветовавший Соловьеву «фильтровать хрюканину».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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