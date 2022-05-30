Свердловчане массово отказываются от туров в Казахстан и Армению

31 мая 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Из-за проблем с чартерными рейсами и ПЦР-тестами свердловчане стали реже покупать туры в Армению и Казахстан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Свердловской области стали реже летать в Армению и Казахстан из-за проблем с чартерными рейсами и ПЦР-тестами. Об этом URA.RU сообщили представители туристических агентств. «Армению бронировали, поскольку у туроператора Pegas Touristik были хорошие пакетные туры в 2021 году. А сейчас они убрали чартеры», — рассказали в екатеринбургском бюро международного туризма «Спутник». Представители компании пояснили, что туропоток в Армению снизился из-за того, что ранее у Pegas Touristik были дешевые пакетные туры с чартерным перелетом, но после отмены авиасообщения между Россией и Арменией желание посетить бывшую союзную республику существенно снизилось. В экскурсионном бюро Balex-tur также сообщили, что свердловчане стали реже посещать соседнюю страну — Казахстан. Связано это с тем, что для посещения страны с 5 мая необходимо предоставить свежий ПЦР-тест на COVID, а российские прививки в Казахстане считаются недействительными. Авиакомпания начала отменять международные авиарейсы из-за антироссийских санкций. Их ввели после того как 24 февраля Россия начала проводить спецоперацию на территории Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — денацификация и демилитаризация страны, а также исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

Жители Свердловской области стали реже летать в Армению и Казахстан из-за проблем с чартерными рейсами и ПЦР-тестами. Об этом URA.RU сообщили представители туристических агентств. «Армению бронировали, поскольку у туроператора Pegas Touristik были хорошие пакетные туры в 2021 году. А сейчас они убрали чартеры», — рассказали в екатеринбургском бюро международного туризма «Спутник». Представители компании пояснили, что туропоток в Армению снизился из-за того, что ранее у Pegas Touristik были дешевые пакетные туры с чартерным перелетом, но после отмены авиасообщения между Россией и Арменией желание посетить бывшую союзную республику существенно снизилось. В экскурсионном бюро Balex-tur также сообщили, что свердловчане стали реже посещать соседнюю страну — Казахстан. Связано это с тем, что для посещения страны с 5 мая необходимо предоставить свежий ПЦР-тест на COVID, а российские прививки в Казахстане считаются недействительными. Авиакомпания начала отменять международные авиарейсы из-за антироссийских санкций. Их ввели после того как 24 февраля Россия начала проводить спецоперацию на территории Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — денацификация и демилитаризация страны, а также исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.