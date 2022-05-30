Ельцин Центр ответил на обвинения Соловьева в пропаганде ЛГБТ

Ельцин Центр нередко упоминается в эфирах Владимира Соловьева Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ельцин Центре заявили URA.RU, что не имеют никакого отношения к танцам учащихся екатеринбургского лицея № 12, которые вызвали осуждение ведущего Владимира Соловьева. Журналист намекнул, что к «выступлению с ЛГБТ-душком» причастен Ельцин Центр.

«Очередной выпад со стороны господина Соловьева, не имеющий никакой связи с реальностью, мы комментировать не будем. К нападкам этого человека мы привыкли. Мы не имеем никакого отношения к постановке этого танца и не понимаем, о чем идет речь», — прокомментировала пресс-служба Ельцин Центра.

В пресс-службе добавили, что лицей № 12 в 2019 году действительно получал от Ельцин Центра диплом. Награду образовательное учреждение получило за участие в конкурсе школьных музеев.

Ранее Владимир Соловьев в telegram-канале УРАЛLIVE раскритиковал лицей № 12 в Екатеринбурге за «развратный ЛГБТ-танец». По мнению журналиста, подобное могло произойти по вине Ельцин Центра, который «в 2019 году наградил лицей специальным призом». Руководство лицея заявило URA.RU, что не видит ничего плохого в танце учащихся.

Танец екатеринбургских лицеистов возмутил Владимира Соловьева Фото: telegram-канал «УРАЛLIVE»