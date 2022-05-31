Минобороны РФ: на «Азовстали» нашли фургон с телами украинцев

31 мая 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что саперы нашли взрывчатку на «Азовстали» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На заводе «Азовсталь» в Мариуполе обнаружили заминированный фургон с телами украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российскими военнослужащими был обнаружен изотермический фургон. В фургоне с неработавшей системой охлаждения были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ», — сообщили в Минобороны во время брифинга. В министерстве отметили, что саперы нашли четыре мины под телами украинских военных, массы взрывчатки было достаточно для уничтожения всех оставшихся тел. Перед сдачей в плен командование батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ) обращалось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой забрать тела погибших, чтобы семьи похоронили их. Но от Киева не поступало запросов на получение тел, отметили в Минобороны РФ. Тела заминировали по указу Киева, заявили в министерстве обороны со ссылкой на результаты допросов пленных боевиков. «Цель провокации — обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел», — отметили в Минобороны. Сообщается, что Россия планирует в ближайшее время передать тела Украине. Российские военные в ходе спецоперации на Украине освободили Мариуполь и «Азовсталь». Вышедших оттуда националистов ждет трибунал, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, наказание ждет тех, кто совершал военные преступления. Российские следователи в ходе осмотра территории нашли на «Азовстали» взрывчатку и неизвестные химикаты, а также иностранное оружие, сообщает Пятый канал.

На заводе «Азовсталь» в Мариуполе обнаружили заминированный фургон с телами украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российскими военнослужащими был обнаружен изотермический фургон. В фургоне с неработавшей системой охлаждения были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ», — сообщили в Минобороны во время брифинга. В министерстве отметили, что саперы нашли четыре мины под телами украинских военных, массы взрывчатки было достаточно для уничтожения всех оставшихся тел. Перед сдачей в плен командование батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ) обращалось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой забрать тела погибших, чтобы семьи похоронили их. Но от Киева не поступало запросов на получение тел, отметили в Минобороны РФ. Тела заминировали по указу Киева, заявили в министерстве обороны со ссылкой на результаты допросов пленных боевиков. «Цель провокации — обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел», — отметили в Минобороны. Сообщается, что Россия планирует в ближайшее время передать тела Украине. Российские военные в ходе спецоперации на Украине освободили Мариуполь и «Азовсталь». Вышедших оттуда националистов ждет трибунал, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, наказание ждет тех, кто совершал военные преступления. Российские следователи в ходе осмотра территории нашли на «Азовстали» взрывчатку и неизвестные химикаты, а также иностранное оружие, сообщает Пятый канал.