После распоряжения президента РФ Владимира Путина, в Тюменской области вырос прожиточный минимум Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прожиточный минимум (ПМ) в Тюменской области увеличили до 13 919 рублей. Соответствующее постановление подписано губернатором региона Александром Моором. По данным властей рост ПМ составил 1 969 рублей, хотя прошлые постановления правительства это опровергают.

«Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление об увеличении прожиточного минимума в регионе с 1 июня по 31 декабря 2022 года. Величина ПМ составит: на душу населения — 13 919 рублей (было 11 950 рублей)», — сообщает информационный центр правительства региона в Telegram.

По данным властей для трудоспособного населения прожиточный минимум до конца года составит 15 172 рубля (было 13 026 рублей). Для пенсионеров — 11 970 рублей (было 10 277 рублей). Для детей — 13 723 рубля (было 12 295 рублей).

При этом в telegram-канале пресс-службы правительства, в графе «было», указаны суммы, прописанные в постановлении от 10.09.2021 года №550-п. Однако в декабре 2021 года оно было изменено постановлением №818-п, и ПМ был увеличен до иных показателей.

Таким образом, сравнивая две величины инфоцентр правительства продемонстрировал, что в Тюменской области показатель увеличен на 16%. А согласно распоряжению президента России Владимира Путина, рост должен был произойти, в среднем, на 10%.

В тоже время, из опубликованных ранее постановлений следует, что указание главы государства не перевыполнено. К примеру, в декабре 2021 года на душу населения ПМ утвердили в размере 12 654 рублей. То есть разница с увеличенным показателем составляет как раз те самые 10%. URA.RU направило запрос в оперштаб региона, с просьбой пояснить расхождение в цифрах.