На недостроенной трассе Курган-Тюмень не могут найти рабочих

01 июня 2022 в 09:31 Размер текста - 17 +

Несмотря на то, что контракты на ремонт трассы были заключены, на ней не видят рабочих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Курганской области жалуются, что на участке трассы «Иртыш», который ведет в Тюмень, нет рабочих, несмотря на то, что ремонт уже должен был продолжиться. Об этом жители курганцы рассказали URA.RU. «На трассе к Тюмени никто никакой ремонт не делает. Дорога разбита. Яма на яме», — жалуется житель, пожелавший остаться анонимным. Другой местный житель также подтвердил URA.RU, что не видел в мае рабочих на участке трассы «Иртыш» с 20 по 71 км. По данным портала госзакупок, ремонтом этого участка занимается компания «Союз Автодор» из Ивановской области. В документах, размещенных на портале, указано, что компания отремонтирует с 24 по 76 км трассы за 1,6 млрд рублей. В приемной компании URA.RU попросили перезвонить через 20 минут. Спустя положенное время на звонок корреспондента дважды не ответили. Также на момент написания новости URA.RU не ответили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Южный Урал», отвечающего за содержание трассы. Ранее представители компании «С-ДСУ 111» должны были отремонтировать участок трассы с 20 по 71 км, но из запланированных 50 км подрядчик отремонтировал только десятую часть участка. Контракт с компанией был расторгнут. Тогда цена госконтракта, заключенного с компанией, составляла 743 701 466 рублей. С 2021 года на этом участке произошло десять ДТП, в которых погибли пять человек и 12 получили травмы. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

Жители Курганской области жалуются, что на участке трассы «Иртыш», который ведет в Тюмень, нет рабочих, несмотря на то, что ремонт уже должен был продолжиться. Об этом жители курганцы рассказали URA.RU. «На трассе к Тюмени никто никакой ремонт не делает. Дорога разбита. Яма на яме», — жалуется житель, пожелавший остаться анонимным. Другой местный житель также подтвердил URA.RU, что не видел в мае рабочих на участке трассы «Иртыш» с 20 по 71 км. По данным портала госзакупок, ремонтом этого участка занимается компания «Союз Автодор» из Ивановской области. В документах, размещенных на портале, указано, что компания отремонтирует с 24 по 76 км трассы за 1,6 млрд рублей. В приемной компании URA.RU попросили перезвонить через 20 минут. Спустя положенное время на звонок корреспондента дважды не ответили. Также на момент написания новости URA.RU не ответили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Южный Урал», отвечающего за содержание трассы. Ранее представители компании «С-ДСУ 111» должны были отремонтировать участок трассы с 20 по 71 км, но из запланированных 50 км подрядчик отремонтировал только десятую часть участка. Контракт с компанией был расторгнут. Тогда цена госконтракта, заключенного с компанией, составляла 743 701 466 рублей. С 2021 года на этом участке произошло десять ДТП, в которых погибли пять человек и 12 получили травмы.