Тина Канделаки раскритиковала уральский лицей из-за ЛГБТ-скандала

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, канделаки тина
Медиаменеджер Тина Канделаки отреагировала на скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга Фото:

Замглавы «Газпром-медиа» Тина Канделаки отреагировала на скандал с «ЛГБТ-танцем» в екатеринбургском лицее №12. Телеведущая уверена, что причиной появления подобных новостей могли стать уроки толерантности и танцев. Об этом она заявила в своем telegram-канале.

«На фоне жаркой дискуссии, инициированной моим более чем известным коллегой, появляются вот такие вот новости. Уроки толерантности. Уроки танцев. Может достаточно было обычных уроков?» — задалась вопросом Канделаки.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей № 12, где учащиеся устроили «ЛГБТ-танец». Он обвинил также Ельцин Центр в негативном влиянии на молодежь. Директор лицея заявила URA.RU, что не видит в танце своих воспитанников ничего дурного. Ельцин Центр, в свою очередь, не нашел взаимосвязи между своей деятельностью и постановкой учеников.

Замглавы «Газпром-медиа» Тина Канделаки отреагировала на скандал с «ЛГБТ-танцем» в екатеринбургском лицее №12. Телеведущая уверена, что причиной появления подобных новостей могли стать уроки толерантности и танцев. Об этом она заявила в своем telegram-канале. «На фоне жаркой дискуссии, инициированной моим более чем известным коллегой, появляются вот такие вот новости. Уроки толерантности. Уроки танцев. Может достаточно было обычных уроков?» — задалась вопросом Канделаки. Ранее телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей № 12, где учащиеся устроили «ЛГБТ-танец». Он обвинил также Ельцин Центр в негативном влиянии на молодежь. Директор лицея заявила URA.RU, что не видит в танце своих воспитанников ничего дурного. Ельцин Центр, в свою очередь, не нашел взаимосвязи между своей деятельностью и постановкой учеников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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