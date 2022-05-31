Тина Канделаки раскритиковала уральский лицей из-за ЛГБТ-скандала

31 мая 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

Медиаменеджер Тина Канделаки отреагировала на скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Замглавы «Газпром-медиа» Тина Канделаки отреагировала на скандал с «ЛГБТ-танцем» в екатеринбургском лицее №12. Телеведущая уверена, что причиной появления подобных новостей могли стать уроки толерантности и танцев. Об этом она заявила в своем telegram-канале. «На фоне жаркой дискуссии, инициированной моим более чем известным коллегой, появляются вот такие вот новости. Уроки толерантности. Уроки танцев. Может достаточно было обычных уроков?» — задалась вопросом Канделаки. Ранее телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей № 12, где учащиеся устроили «ЛГБТ-танец». Он обвинил также Ельцин Центр в негативном влиянии на молодежь. Директор лицея заявила URA.RU, что не видит в танце своих воспитанников ничего дурного. Ельцин Центр, в свою очередь, не нашел взаимосвязи между своей деятельностью и постановкой учеников.

Замглавы «Газпром-медиа» Тина Канделаки отреагировала на скандал с «ЛГБТ-танцем» в екатеринбургском лицее №12. Телеведущая уверена, что причиной появления подобных новостей могли стать уроки толерантности и танцев. Об этом она заявила в своем telegram-канале. «На фоне жаркой дискуссии, инициированной моим более чем известным коллегой, появляются вот такие вот новости. Уроки толерантности. Уроки танцев. Может достаточно было обычных уроков?» — задалась вопросом Канделаки. Ранее телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей № 12, где учащиеся устроили «ЛГБТ-танец». Он обвинил также Ельцин Центр в негативном влиянии на молодежь. Директор лицея заявила URA.RU, что не видит в танце своих воспитанников ничего дурного. Ельцин Центр, в свою очередь, не нашел взаимосвязи между своей деятельностью и постановкой учеников.