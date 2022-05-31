Вдова Моторолы рассказала о последних минутах его жизни

31 мая 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

Моторола был командиром ополчения ДНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Супруга погибшего командира подразделения ополчения ДНР «Спарта» Арсена Павлова, известного как «Моторола» и погибшего в 2016 году в Донецке в результате теракта, рассказала подробнее о его гибели. Он проводил время с семьей. «Я была дома в этот момент с детьми. Он попросил меня подождать на улице, чтобы вместе подняться. Мы собирались купать детей… Мы стояли, ждали, но замерзли и поднялись буквально минут на десять раньше него. Он приехал, написал сообщение, чтобы я открыла дверь. Я пошла к двери, дочь впереди бежала, прозвучал взрыв, вынесло дверь», — рассказывает Елена Павлова в интервью для Пятого канала. По ее словам, смерть наступила мгновенно. В браке Елена и Арсен успели прожить всего два года, у Моторолы остались двое детей. Орден Мужества, которым 20 мая посмертно наградил Моторолу президент России Владимир Путин, Елена Павлова считает более чем заслуженным. При этом она уверена, что сам командир «Спарты» разделил бы высокую награду с боевыми товарищами. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом мужества командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова. Моторола является Героем Донецкой народной республики. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Супруга погибшего командира подразделения ополчения ДНР «Спарта» Арсена Павлова, известного как «Моторола» и погибшего в 2016 году в Донецке в результате теракта, рассказала подробнее о его гибели. Он проводил время с семьей. «Я была дома в этот момент с детьми. Он попросил меня подождать на улице, чтобы вместе подняться. Мы собирались купать детей… Мы стояли, ждали, но замерзли и поднялись буквально минут на десять раньше него. Он приехал, написал сообщение, чтобы я открыла дверь. Я пошла к двери, дочь впереди бежала, прозвучал взрыв, вынесло дверь», — рассказывает Елена Павлова в интервью для Пятого канала. По ее словам, смерть наступила мгновенно. В браке Елена и Арсен успели прожить всего два года, у Моторолы остались двое детей. Орден Мужества, которым 20 мая посмертно наградил Моторолу президент России Владимир Путин, Елена Павлова считает более чем заслуженным. При этом она уверена, что сам командир «Спарты» разделил бы высокую награду с боевыми товарищами. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом мужества командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова. Моторола является Героем Донецкой народной республики.