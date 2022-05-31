Профессор Альтштейн назвал необычный факт о пандемии COVID-19

01 июня 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

В 2022 году зафиксировано больше 230 миллионов случаев COVID-19 в мире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 За прошедшие пять месяцев 2022 года в мире было зафиксировано 45% случаев COVID-19 от общего числа всех заболевших с начала пандемии. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. «Со второй половины декабря по март был мощный пик. Вообще в этом году заболело 237 миллионов человек. Это за пять месяцев заболело. А за те два года заболело немножко больше — 293 миллиона. И того 55% приходится на те два года, и 45% приходится на пять месяцев 2022 года», — сказал Анатолий Альтштейн. Профессор поделился, что по данными Центра имени Гамалеи об уровне иммунизации населения России против коронавируса 90% людей в стране имеют антитела. «Коллективный иммунитет, это защита всего населения. Его можно определять, измеряя антитела у определенного количества людей. Например, полторы тысячи людей вы измеряете и видите, у кого есть антитела. По данным, которые есть в институте Гамалеи, они полагают, что уже около 90% людей имеют антитела. Мало того, вакцинацию прошли где-то около 50%, болело 18 миллионов человек. Кроме того, большое количество случаев не идентифицировано», — рассказал он. Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU заявил, что пандемия коронавируса может закончится в 2022 году. Тем временем в России зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от коронавируса, разработанную в Центре имени Гамалеи. Это новая форма «Спутника V». Как рассказал глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург, прививка назальной вакциной против коронавируса должна ставиться не реже раза в полгода. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

За прошедшие пять месяцев 2022 года в мире было зафиксировано 45% случаев COVID-19 от общего числа всех заболевших с начала пандемии. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. «Со второй половины декабря по март был мощный пик. Вообще в этом году заболело 237 миллионов человек. Это за пять месяцев заболело. А за те два года заболело немножко больше — 293 миллиона. И того 55% приходится на те два года, и 45% приходится на пять месяцев 2022 года», — сказал Анатолий Альтштейн. Профессор поделился, что по данными Центра имени Гамалеи об уровне иммунизации населения России против коронавируса 90% людей в стране имеют антитела. «Коллективный иммунитет, это защита всего населения. Его можно определять, измеряя антитела у определенного количества людей. Например, полторы тысячи людей вы измеряете и видите, у кого есть антитела. По данным, которые есть в институте Гамалеи, они полагают, что уже около 90% людей имеют антитела. Мало того, вакцинацию прошли где-то около 50%, болело 18 миллионов человек. Кроме того, большое количество случаев не идентифицировано», — рассказал он. Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU заявил, что пандемия коронавируса может закончится в 2022 году. Тем временем в России зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от коронавируса, разработанную в Центре имени Гамалеи. Это новая форма «Спутника V». Как рассказал глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург, прививка назальной вакциной против коронавируса должна ставиться не реже раза в полгода.