Профессор Альтштейн: эпидемия коронавируса стихнет к концу года

26 мая 2022 в 21:37 Размер текста - 17 +

Заболеваемость COVID-19 окажется на минимальных отметках в конце нынешнего года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пандемия коронавируса близка к завершению и цифры заболеваемости будут на низких значениях в конце 2022 года. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. «В США в последнюю неделю апреля началось небольшое повышение, но оно очень ограниченное. Поднялось и уже снижается. Это один из вариантов „Омикрона“ себе что-то пробивает. В общем, эпидемия идет к концу. Это, наверно, потащится еще лето, а может быть даже до конца года. Это не значит, что она исчезнет совсем, но будет на крохотных цифрах», — сказал Анатолий Альтштейн. Однако стихание пандемии не должно расслаблять тех, кто состоит в группах риска, подчеркнул вирусолог. «Настроение на окончание эпидемии, это понятно. Но люди, которым это опасно, могут тяжело заболеть и умереть, им нужно беречься, соблюдать правила и вакцинироваться», — отметил собеседник агентства. При этом профессор допустил появление нового штамма COVID-19. «Я не исключаю вероятность образования патогенного мутанта, но это маловероятно», — уточнил он. 17 ноября 2019 года в Китае зарегистрировали самый ранний случай заражение новой коронавирусной инфекцией. Первый заболевший обратился к врачу в провинции Хубэй. При этом 55-летний гражданин КНР не считается «нулевым пациентом». Точная причина появления коронавируса не исследована до сих пор. Научное сообщество предполагает несколько причин, среди которых переход вируса от животного к человеку, лабораторная утечка и другие.

Пандемия коронавируса близка к завершению и цифры заболеваемости будут на низких значениях в конце 2022 года. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. «В США в последнюю неделю апреля началось небольшое повышение, но оно очень ограниченное. Поднялось и уже снижается. Это один из вариантов „Омикрона“ себе что-то пробивает. В общем, эпидемия идет к концу. Это, наверно, потащится еще лето, а может быть даже до конца года. Это не значит, что она исчезнет совсем, но будет на крохотных цифрах», — сказал Анатолий Альтштейн. Однако стихание пандемии не должно расслаблять тех, кто состоит в группах риска, подчеркнул вирусолог. «Настроение на окончание эпидемии, это понятно. Но люди, которым это опасно, могут тяжело заболеть и умереть, им нужно беречься, соблюдать правила и вакцинироваться», — отметил собеседник агентства. При этом профессор допустил появление нового штамма COVID-19. «Я не исключаю вероятность образования патогенного мутанта, но это маловероятно», — уточнил он. 17 ноября 2019 года в Китае зарегистрировали самый ранний случай заражение новой коронавирусной инфекцией. Первый заболевший обратился к врачу в провинции Хубэй. При этом 55-летний гражданин КНР не считается «нулевым пациентом». Точная причина появления коронавируса не исследована до сих пор. Научное сообщество предполагает несколько причин, среди которых переход вируса от животного к человеку, лабораторная утечка и другие.