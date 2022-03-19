Центр Гамалеи призвал раз в полгода делать прививку, как у Путина

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Ревакцинироваться новым препаратом от COVID можно раз в полгода Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Прививка назальной вакциной против коронавируса должна ставиться не реже раза в полгода. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«[Делать прививку назальной вакциной] раз в шесть месяцев», — ответил Гинцбург на вопрос РИА «Новости» о периодичности прививки. Назальная вакцина представляет собой спрей и вводится в организм через нос.

Минздрав России разрешил клинические испытания этого вида вакцины, разработанного в центре Гамалеи, в октябре прошлого года. Она получила предварительное название SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021. На данный момент, по словам Гинцбурга, уже 104 человека получили назальную вакцину, никаких осложнений и побочных реакций у добровольцев нет. Одним из первых, кто испытал назальную вакцину на себе, стал президент России Владимир Путин. 18 марта Центр Гамалеи подал документы на регистрацию назальной вакцины против коронавирусной инфекции.

Ранее Гинцбург заявил, что назальная вакцина позволит обеспечить стопроцентную защиту от коронавируса. По его словам, это возможно, если сначала привиться обычным «Спутником V», а затем ревакцинироваться препаратом в виде спрея. Также он отметил, что вакцинация детей 6-11 лет в рамках клинических исследований вакцины «Спутник М» начнется через две недели.

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Прививка назальной вакциной против коронавируса должна ставиться не реже раза в полгода. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «[Делать прививку назальной вакциной] раз в шесть месяцев», — ответил Гинцбург на вопрос РИА «Новости» о периодичности прививки. Назальная вакцина представляет собой спрей и вводится в организм через нос. Минздрав России разрешил клинические испытания этого вида вакцины, разработанного в центре Гамалеи, в октябре прошлого года. Она получила предварительное название SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021. На данный момент, по словам Гинцбурга, уже 104 человека получили назальную вакцину, никаких осложнений и побочных реакций у добровольцев нет. Одним из первых, кто испытал назальную вакцину на себе, стал президент России Владимир Путин. 18 марта Центр Гамалеи подал документы на регистрацию назальной вакцины против коронавирусной инфекции. Ранее Гинцбург заявил, что назальная вакцина позволит обеспечить стопроцентную защиту от коронавируса. По его словам, это возможно, если сначала привиться обычным «Спутником V», а затем ревакцинироваться препаратом в виде спрея. Также он отметил, что вакцинация детей 6-11 лет в рамках клинических исследований вакцины «Спутник М» начнется через две недели.
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