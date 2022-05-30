В Кургане резко упала стоимость земли

31 мая 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

Раньше средняя стоимость сотки земли в Кургане превышала два млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане с февраля стоимость сотки земельного участка упала с 2,3 млн рублей до 569 тыс. рублей. Данная информация размещена сайте цифровой платформы Restate. «Цена продажи участков в Кургане. 24.02.2022. Земельные участки и земля: 2 310 697,9 [рублей, цена за сотку]. 20.05.2022. Земельные участки и земля: 568 939,1», — указано на сайте. За год наименьшая средняя цена сотки земли была зафиксирована 19 декабря 2021 года. Тогда сотка земли в среднем стоила 58 324 рубля. 10 сентября средняя стоимость сотки земли в Кургане составляла 2,6 млн рублей. Эта цена является наибольшей за год. 20 мая 2022 года, по данным сайта, стоимость сотки земли составляла от 60 тыс. до 8 млн рублей. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

В Кургане с февраля стоимость сотки земельного участка упала с 2,3 млн рублей до 569 тыс. рублей. Данная информация размещена сайте цифровой платформы Restate. «Цена продажи участков в Кургане. 24.02.2022. Земельные участки и земля: 2 310 697,9 [рублей, цена за сотку]. 20.05.2022. Земельные участки и земля: 568 939,1», — указано на сайте. За год наименьшая средняя цена сотки земли была зафиксирована 19 декабря 2021 года. Тогда сотка земли в среднем стоила 58 324 рубля. 10 сентября средняя стоимость сотки земли в Кургане составляла 2,6 млн рублей. Эта цена является наибольшей за год. 20 мая 2022 года, по данным сайта, стоимость сотки земли составляла от 60 тыс. до 8 млн рублей.