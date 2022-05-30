Скандал на стройке в центре Кургана дошел до НТВ

О скандальной стройке в Кургане рассказали в эфире федерального канала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

О скандальной стройке в центре Кургана, где местные жители судятся с чиновниками из-за перекрытого проезда, рассказали в программе «ЧП» на телеканале НТВ. Ранее во дворе дома по улице Кирова 98а скорая помощь не смогла вовремя добраться до пострадавшего в ДТП, в результате чего мужчина умер.

«Вот здесь убили моего мужа. Толкнули случайно. Водитель не виноват, и он [муж] не виноват. Никто не виноват. Виновата эта стройка. Пожалуйста, прекратите это безобразие», — сказала вдова Надежда Казакова в эфире НТВ.

Местные жители винят в трагедии городскую мэрию, которая игнорирует предписание МЧС и прокуратуры, отказываясь сносить забор, который создает тупик во дворе. Вместо этого рядом с детской площадкой администрация установила пожарный проезд, однако автомобилям экстренных служб все равно не хватает места, чтобы развернуться. Чиновники предлагают решать судьбу забора через суд.

«В силу строительных правил и требований данный земельный участок огорожен, так как должна быть огорожена строительная площадка. Судьба забора и дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, какое решение примет суд», — сказала замначальника правового управления администрации города Кургана Людмила Богданова.

Ранее URA.RU писало о том, что жителям Кургана, защищавшим свой двор от мэрии и строителей, пришлось повторно вызывать полицию. Работавшего у скандальной стройки курганца обвинили в нападении на местных жильцов.

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