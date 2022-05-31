Аналитик: ошибки США и ЕС помогли России преодолеть санкции

31 мая 2022 в 21:20 Размер текста - 17 +

Запад не может обрушить экономику России из-за своей неправильной политики, считает аналитик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российская экономика выдерживает санкционный удар Запада из-за неправильно организованной энергетической политики США и Евросоюза. Об этом в разговоре с URA.RU заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. «Ситуация не бьет по российской экономике так сильно, как могла бы во многом благодаря неправильной (для потребителя) энергополитики Евросоюза и демократов США», — сказал Юшков. «Мы видим дефицит нефти, газа, рубля — всех тех товаров, которые идут из России», — пояснил он. По мнению аналитика, именно дефицит на энергорынках западных стран спасает экономику России от беспрецедентного числа санкций. «Если бы дефицита не было, то и Евросоюз, и другие страны гораздо легче могли бы принимать санкции и делать это „здесь и сейчас“, не откладывая на полгода вперед», — сказал Юшков. Ранее страны ЕС, США, Великобритания и другие западные государства ввели масштабные санкции против РФ после начала ее спецоперации по демилитаризации Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, усилившееся санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и на сами недружественные страны. Так, например, в США заявили о начале худшего за последние 50 лет энергетического кризиса. По мнению некоторых представителей американского Конгресса, в случившемся виноват действующий президент США Джо Байден. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Российская экономика выдерживает санкционный удар Запада из-за неправильно организованной энергетической политики США и Евросоюза. Об этом в разговоре с URA.RU заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. «Ситуация не бьет по российской экономике так сильно, как могла бы во многом благодаря неправильной (для потребителя) энергополитики Евросоюза и демократов США», — сказал Юшков. «Мы видим дефицит нефти, газа, рубля — всех тех товаров, которые идут из России», — пояснил он. По мнению аналитика, именно дефицит на энергорынках западных стран спасает экономику России от беспрецедентного числа санкций. «Если бы дефицита не было, то и Евросоюз, и другие страны гораздо легче могли бы принимать санкции и делать это „здесь и сейчас“, не откладывая на полгода вперед», — сказал Юшков. Ранее страны ЕС, США, Великобритания и другие западные государства ввели масштабные санкции против РФ после начала ее спецоперации по демилитаризации Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, усилившееся санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и на сами недружественные страны. Так, например, в США заявили о начале худшего за последние 50 лет энергетического кризиса. По мнению некоторых представителей американского Конгресса, в случившемся виноват действующий президент США Джо Байден.