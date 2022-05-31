Эльдар Калимулин считает, что Соловьев был слишком груб в отношении свердловчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актер, исполняющий роль в российском сериале «Эпидемия», Эльдар Калимулин считает, что телеведущему Владимиру Соловьеву не следовало называть Екатеринбург «городом мерзотной либероты». С такой позицией он выступил в ходе разговора с корреспондентом URA.RU.

«Он [телеведущий Владимир Соловьев] довольно груб в своих высказываниях. С дураками не спорят. Это его мнение, лучше бы чтобы он держал [мнение] при себе. Я не считаю, что так можно высказываться, тем более про целый город и область», — заявил Калимулин.

Также актер подчеркнул, что в Екатеринбурге он был пять-шесть лет назад вместе с московским театром юного зрителя и остался доволен посещением. «Пусть он будет либеральным городом. Периодически ваши жители действительно проявляют гражданскую позицию. И это достойно», — резюмировал актер из сериала «Эпидемия».

Ранее телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» из-за оппозиционных взглядов жителей города. После чего ряд известных персон стали отвечать телеведущему. Также 31 мая в екатеринбургском ТРЦ «Пассаж» прошла автограф-сессия с актерами российского сериала «Эпидемия 2» — Эльдаром Калимулиным и Викторией Клинковой. Любой желающий мог прийти и пофотографироваться с актерами, а также поучаствовать в конкурсе на знание сериала.